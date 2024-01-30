QNB Finansbank'ın net kârı 33 milyar lirayı aştı QNB Finansbank 2023 yılında 33 milyar 172 milyon TL net kâr elde etti. QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, 2023 yılında da başta deprem bölgesi olmak üzere reel sektörün fonlama ihtiyaçlarını karşılamaya ve ekonomiyi canlandıracak ürün ve hizmetlerle işletmelere destek olmaya devam ettiklerini, sürdürülebilirlik ve çocukların eğitimine katkı ile sorumlu bankacılık ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti

QNB Finansbank 2023 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılının tüm ülkeyi derinden sarsan deprem felaketi, yoğun bir seçim süreci ve akabinde ekonomi yönetiminde değişimle gelen istikrarlı sıkı mali politikalar ile geçen bir yıl olduğunun altını çizen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, “2023 yılı, aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız özel bir yıl” dedi.

Tan, sözlerine şöyle devam etti:

“Zorlu bir yılı geride bıraktık. Yaşanılan deprem felaketinin ardından gelen seçim süreci ile ortaya çıkan piyasa koşulları ve yaşanan gelişmeler; bankacılık sektörünü direkt olarak etkiledi. Diğer taraftan, yeni ekonomi yönetimi ve istikrarlı politikalarla birlikte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladığı olumlu kararlar ve ülke CDS priminin düşmesi ile güven tazelediğimiz bir yılı geride bıraktık. Sektörde en çok dikkat çeken olumlu gelişmeler ise, faiz artışı sürecine geçilmesiyle orta ve uzun vadeli öngörülebilirliğin artması ve aktif kalitesinin güçlü performans göstermeye devam etmesi oldu. Sektörün güçlü sermaye yeterlilik oranları ve sağlam bilanço yapısı da olası risklere karşı sektörü dayanıklı kılıyor. 2024 yılında Türk bankacılık sektöründe mevcut para politikası ve paralelinde alınan tamamlayıcı aksiyonlar devam ettiği sürece enflasyon beklentileri paralelinde bir kredi büyümesi görebiliriz.”

QNB Finansbank olarak 2023 yılında da ülke ekonomisine desteklerini sürdürdüklerini söyleyen Tan, “Hem sendikasyon kredimize hem de sermaye benzeri tahvil ihracımıza gelen yoğun ilgi, Bankamızın başarısını ve uluslararası finansal piyasalardaki gücünü bir kez daha gösterdi. Banka olarak başarılı performansımızın yanı sıra müşteri memnuniyetini iyileştirmek için de aksiyonlar almaya devam ettik. Geleceğimizin teminatı çocukları merkeze alarak devam ettiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetlerimize de hız kesmeden devam ettik ve sorumlu bankacılık anlayışımız çerçevesinde de çok önemli projelere imza attık. Her zaman olduğu gibi ülkemizde reel sektörü desteklemeye devam ederek, dış ticaretin güçlenmesi için çalışacağız.”

TOPLAM AKTİFLERİ YÜZDE 64 ARTTI

31 Aralık 2023 itibarıyla QNB Finansbank’ın toplam aktifleri, 2022 yıl sonuna kıyasla yüzde 64 artarak 987 milyar 817 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, net krediler yüzde 66 oranında artarak 571 milyar 44 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 58 oranında büyüyerek 606 milyar 466 milyon TL’ye ulaştı. Bankanın 2023 yılı net kârı, 33 milyar 172 milyon TL olarak gerçekleşti.