QNB Finansbank mesai saatleri

26 Ekim 1987 tarihinde Hüsnü Özyeğin tarafından kurulmuştur. Finansbank, 2016 yılının Haziran ayında Katar'ın en büyük bankalarından biri olan Qatar National Bank S.A.Q (QNB Group) tarafından satın alınmıştır. Bankanın Finansbank olan adı, 20 Ekim 2016 tarihinde QNB Finansbank olarak değiştirilmiştir. 30 Haziran 2019 itibarı ile toplam 542 şube ve 12,011 çalışan sayısı ile faaliyet göstermektedir.
QNB FİNANSBANK MESAİ SAATLERİ
QNB Finansbank hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlamaktadır. 12.30-13.30 arası bir saatlik öğle molasının ardından 13.30'da tekrar mesaiye başlayan Finansbank, akşam kapanış saati olan 17.00’a kadar mesaiye devam etmektedir. QNB Finansbank, hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
QNB Finansbank, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, 1 Ocak, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde hizmet vermemektedir.
QNB FİNANSBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Finansbank Genel Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Finansbank Genel Müdürlüğüne 0 212 318 50 00 numaralı telefon numarası ile ulaşmak mümkündür.
QNB Finansbank Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 0 900
QNB Finansbank Bireysel Bankacılık telefon numarası: 0 850 222 09 00
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