İnternet dünyasının soru-cevap kaynaklı bilgi platformu Quora’ya siber korsanlar saldırdı. Hacker’lar, dünya genelinde aylık 300 milyon kullanıcısı olan Quora’nın yaklaşık 100 milyon kullanıcının bilgisini ele geçirdiler.
Siber saldırganların ele geçirdiği bilgiler arasında kullanıcıların ad ve soyadları, e-posta adresleri, şifreleri, platformda paylaştıkları iletiler ve yanıtları ile bağlantılı hesaplardan içe aktarılan verilerin de bulunduğu ortaya çıktı.
Dün öğleden sonra konuyla ilgili açıklama yapan Quora yetkilileri, geçen hafta cuma günü platformlarına yetkisiz erişimi keşfettiklerini duyurdu.
Sözkonusu güvenlik ihlalinin kolluk güçlerine de bildirildiği belirtilen açıklamada yaşadıkları siber saldırı hakkında görüşlerine yer verilen Quora CEO'su Adam D’Angelo, kullanıcılarına karşı sorumluluklarını yerine getiremedikleri itirafında bulundu.
ANONİM KİMLİKLER DEŞİFRE OLDU
Bu siber saldırı ile birlikte Quora’nın en önemli özelliklerinden biri olan anonim içerik yayınlayan kişilerin kimlikleri de deşifre olmuş oldu.
2010 yılında açılan Quora’da hesabı olanların şifrelerini hemen değiştirmesi çağrısı yapan platform, konuyla ilgili olarak kullanıcılarına bilgilendirme e-postası da gönderdi.
Resmi açıklamada, “Araştırmalarınız devam ediyor. Köklü nedenleri belirledik ve sorunu çözmek için adımlar attığımıza inanıyoruz ve hem içeriden hem de dışarıdaki uzmanlarımızla güvenlik iyileştirmeleri yapmaya devam edeceğiz" denildi.
Geçen hafta otel zinciri Marriott International da hacker’ların müşteri veri tabanına sızdıklarını ve 2014 yılından bu yana yaşanan güvenlik açığı nedeniyle toplam 500 milyon müşterisinin aralarında kredi kartı ve pasaport bilgileri de olmak üzere kişisel verilerinin siber korsanların eline geçtiğini duyurmuştu.
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