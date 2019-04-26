Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Nisan 2018'de meydana gelen olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Başsavcılık, daha önce bilgilerine başvurulan 50 tanığın ifadelerini inceleme işlemini sürdürüyor. Yeniden dinlenilmesi gerekli görülenler ise adliyeye davet edilerek tekrar beyanları alınıyor.

Soruşturmayla ilgili ayrıca beyanlar doğrultusunda olayla ilgili daha önce dinlenmeyen yeni tanıkların ortaya çıktığı ifade edildi.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan 5 kişilik özel ekip de araştırmalarını sürdürüyor.

DOSYAYA ERİŞİM YASAĞI

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından dosyaya erişim yasağı kararı alındı.

Kararın, hem kamuoyu hem de sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi, soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığı bildirildi.