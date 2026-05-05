Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan'ın barıştığı iddia edildi

Oyuncu Rabia Soytürk, 2024'te uzun süredir aşk yaşadığı Samet Vuruşan'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti. Ancak ikilinin birlikteliği, 2025'te bir dargın bir barışık şeklinde ilerlemişti.

Rabia Soytürk, ayrılığın ardından gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı.

Soytürk, o dönem katıldığı bir etkinlikte Sabancı ile ilgili sorulara, "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, tadı kaçmasın" yanıtını vererek aşk iddialarını üstü kapalı bir şekilde doğrulamıştı. Ancak ikilinin birlikteliği uzun ömürlü olmamıştı.

Rabia Soytürk'ün adı son günlerde eski sevgilisi Samet Vuruşan ile yeniden anılmaya başladı. Ayrılık sürecinde birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakan ikiliden barıştıkları yönündeki iddiaları güçlendiren bir hamle geldi.

Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, sosyal medyada yeniden takipleşmeye başladı. Soytürk ile Vuruşan'ın birlikteliklerine bir şans tanıdığı ileri sürüldü.