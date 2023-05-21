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Rabia Soytürk sevgilisi Fester Abdü ile ilk kez görüntülendi

Rabia Soytürk, sevgilisi Fester Abdü ile ilk kez Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soytürk, ilişkisiyle ilgili sorulara "Kendisi Antalya'da yaşıyor. Bazen işi için geliyor. Bir de benim için geliyor. Onun dışında benim vaktim kısıtlı. Boş zamanlarımızı birlikte geçiriyoruz" yanıtını verdi

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  • Rabia Soytürk sevgilisi Fester Abdü ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; oyuncu Rabia Soytürk, Fester Abdü ile ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Soytürk, "Kahve içmeye çıktık, güzel vakit geçiriyoruz. Onun dışında bir şey yaptığımız yok" ifadelerini kullandı.
  • Rabia Soytürk sevgilisi Fester Abdü ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    Rabia Soytürk, gazetecilerin "Yaz için tatil planı olacak mı?" şeklindeki sorusuna ise "Çalışmak belki olabilir ama gönül ister ki Alaçatı, kum, güneş..." yanıtını verdi.
  • Rabia Soytürk sevgilisi Fester Abdü ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    "BOŞ ZAMANLARIMIZI BİRLİKTE GEÇİRİYORUZ"

    Feter Abdü ile birlikteliği hakkında konuşan Rabia Soytürk, "Kendisi Antalya'da yaşıyor. Bazen işi için geliyor. Bir de benim için geliyor. Onun dışında benim vaktim kısıtlı. Boş zamanlarımızı birlikte geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. 
  • Rabia Soytürk sevgilisi Fester Abdü ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    "MESAFELER ENGEL OLMUYOR"

    Muhabirlerin "Uzak mesafelerden dolayı bir tartışma oluyor mu?" sorusuna yanıt veren çiftten Feste Abdü ise "Antalya - İstanbul mesafesi uçak ile 1 saat zaten. Hatta ben geliyorum, Rabia beni bekletiyor bazen. Mesafeler engel olmuyor" dedi. Soytürk de "İkimiz de yoğun çalışıyoruz. Burada da yoğunluktan dolayı zaten görüşmeyecektik. Bu yüzden pek bir şey fark etmiyor" yanıtını verdi.
  • Rabia Soytürk sevgilisi Fester Abdü ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    "HAYATIMDA BİRİSİ VAR AMA BU SEFO DEĞİL" DEMİŞTİ

    Bir süre önce 'Sefo' ile Emirgan'da görüntülenen Rabia Soytürk, haklarında çıkan aşk iddialarına yanıt vermişti. Oyuncu, gazetecilere "Bizi çektiğinizde sizleri görünce çok şaşırdım. Hayatımda birisi var ama bu 'Sefo' değil. Biz uzun zamandan beri arkadaşız" açıklamasını yapmıştı.

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