"MESAFELER ENGEL OLMUYOR"

Muhabirlerin "Uzak mesafelerden dolayı bir tartışma oluyor mu?" sorusuna yanıt veren çiftten Feste Abdü ise "Antalya - İstanbul mesafesi uçak ile 1 saat zaten. Hatta ben geliyorum, Rabia beni bekletiyor bazen. Mesafeler engel olmuyor" dedi. Soytürk de "İkimiz de yoğun çalışıyoruz. Burada da yoğunluktan dolayı zaten görüşmeyecektik. Bu yüzden pek bir şey fark etmiyor" yanıtını verdi.