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Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!

Son olarak Duy Beni adlı dizide boy gösteren genç oyuncu Rabia Soytürk, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir sonraki projesi merakla beklenen Rabia Soytürk, son olarak paylaştığı siyah büstiyerli gönderileriyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun takipçileri, gönderilere binlerce yorum ve beğeni bıraktı!

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  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!

    Son dönemin popüler oyuncularından biri olan ve Duy Beni adlı projesinde gösterdiği başarısıyla takdir toplayan Rabia Soytürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuluyor. 
  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!

    Sosyal medya hesabında 3 milyon takipçisi olan Rabia Soytürk'ün siyah büstiyeri ile verdiği pozlarına takipçilerinden 450 bin beğeni ve 300'in üstünde yorum geldi. Ünlü oyuncunun sevenleri gönderilerin altına kalpli emojiler ve iltifat dolu yorumlar bıraktı.
  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!

    Şahsiyet adlı dizi sayesinde kariyerinde büyük sıçrayış yaşayan Rabia Soytürk öncesinde Nehir Erdoğan ile Benim Adım Melek adlı projede boy göstermişti. Son olarak Duy Beni adlı dizide rol alan Soytürk’ün yeni projesinin ne olacağı sevenleri tarafından merakla bekleniyor.
  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!

    Aşk hayatıyla ilgili ser verip sır vermeyen Rabia Öztürk'ün, rapçi Sefo ile bir ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atılmış ve ikilinin birlikte görüntüleri basına sızmıştı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili açıklamasında; Sefo ile uzun yıllardır arkadaş olduklarını belirtmişti.
  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!

    Daha önce kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile aşk yaşayan Rabia Soytürk'ün şu an bir ilişkisi olup olmadığı bilinmiyor.
  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!

    İşte Rabia Soytürk'ün Instagram paylaşımları...
  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!
  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!
  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!
  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!
  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!
  • Rabia Soytürk'ten göz kamaştıran paylaşımlar! Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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