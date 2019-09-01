Galatasaray, Radamel Falcao transferini KAP'a bildirdi! Başta Galatasaray taraftarı olmak üzere pek çok furbolsevere dünya yıldızı golcüyü araştırmaya başladı. Peki Radamel Falcao kimdir? İşte Falcao'nun hayatı ve kariyeri...

RADAMEL FALCAO

TAM ADI: Radamel Falcao Garcia Zarate

DOĞUM TARİHİ: 10 Şubat 1986

YAŞ: 33

DOĞDUĞU İL: Santa Marta

UYRUĞU: Kolombiya

AYAK: Sağ

MEVKİ: Santrfor

BOYU: 1.77

PİYASA DEĞERİ: 10 milyon Euro

MİLLİ TAKIM: 88 maç 34 gol

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 39 maç 16 gol 2 asist

ÖNCEKİ KULÜPLER: River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea

RADAMEL FALCAO KİMDİR?

Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'te profesyonel kariyerine başlayan Falcao, 2009-2010 sezonunda Portekiz ekibi Porto'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başladı.

Falcao, Porto ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası sevinçlerini yaşadı.

İki sezonluk Porto kariyerinden sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid formasını giymeye başlayan Falcao, burada geçirdiği iki sezonda da UEFA Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve İspanya Kral Kupası zaferlerini tattı.

Porto'dan sonra Atletico Madrid'de de UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı havaya kaldıran Falcao, bu başarıyı iki sezon üst üste iki farklı takımla yaşadı.

2013-2014 sezonunda Fransız kulübü Monaco'nun kadrosuna kattığı Falcao, kiralık olarak İngiliz kulüpleri Manchester United ve Chelsea'de de forma giydi.

Son 3 sezonunu Monaco'da geçiren ve Fransız kulübü ile 2016-2017 sezonunda lig şampiyonluğu sevinci de yaşayan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransa 1. Futbol Ligi'nde oynadığı 33 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

BAŞARILARI

Falcao, 2010-11 sezonunda Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazandı. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı aldı.

Yaşayan en iyi santraforlardan biri olarak kabul edilen yıldız golcü; 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 gol attı. Falcao bu performansıyla, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırdı ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Porto ve Monaco ile lig şampiyonlukları yaşayan, Atletico Madrid ile de Kral Kupası'nı kaldıran Falcao, 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.