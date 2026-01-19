Habertürk
        Radomir Djalovic: 3-4 tane fırsat vardı ama değerlendiremedik

        Radomir Djalovic: 3-4 tane fırsat vardı ama değerlendiremedik

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 23:18 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:18
        "3-4 tane fırsat vardı ama değerlendiremedik"
        Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        "3-4 TANE FIRSAT VARDI AMA DEĞERLENDİREMEDİK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djalovic, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan zor bir maçtı. Genel olarak iyi oynadığımızı, her top için savaştığımızı söyleyebilirim. Takımımızı mücadelesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Beşiktaş'a karşı galip gelmek istiyorsanız yakaladığınız fırsatları değerlendirmeniz lazım. 3-4 fırsatımız vardı ama değerlendiremedik ve cezalandırıldık. Önümüzde zorlu maçlarımız var. Buradaki hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maç için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

        "SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu kaydeden Djalovic, "İçinde bulunduğumuz durumda hedefimiz ligde kalmak. Bazı transferler oldu ama bunların zamana ihtiyacı var. Sportif direktör ve başkan transferler için çalışıyor. 1-2 oyuncuyu kadromuza katmamız gerekiyor ama katamazsak da oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

