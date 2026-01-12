Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Radomir Djalovic: İkinci yarı zor geçecek - Kayserispor Haberleri

        Radomir Djalovic: İkinci yarı zor geçecek

        Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, "İkinci yarı zor geçecek" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İkinci yarı zor geçecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 16. sırada tamamlayan Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, açıklamalarda bulundu.

        Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Belek'te tamamlayan sarı-kırmızılı ekibinin Karadağlı teknik adam, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        "SADECE 2-3 TANE SAKAT OYUNCUMUZ VAR"

        Kamp değerlendirmesiyle sözlerine başlayan 43 yaşındaki teknik direktör, "İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Şu ana kadar antrenmanlarımız, oyuncularımızın isteği, arzusu her şey planladığımız gibi. Sadece 2-3 sakat oyuncumuz var. Şimdi önümüzde antrenmanlarımız ve oynayacağımız bir maç var. Kayseri'ye sorunsuz bir şekilde dönüp, Beşiktaş'a karşı son hazırlıklarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

        REKLAM

        "TÜRKİYE LİGİ, DÜNYA FUTBOLUNUN DEĞİŞMESİNİ VE BÜYÜMESİNİ TAKİP EDİYOR"

        Türkiye'de futbol oynadığı dönemde mutlu olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcı, şunları kaydetti:

        "O zamanki futbolla periyotlar, dönemler farklı. Bugün yeni statlar, taraftarlar, tesisler bunların hepsi üst seviyeye çıkmış. Burada büyük takımlar var. Büyük destekleri var. Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle mücadele etmek için önemli yıldızlar getiriyorlar. Avrupa'da çok büyük rakiplerle eşleşiyorlar, onlara karşı oynuyorlar. Arsenal, Chelsea ve Milan gibi rakiplerle karşılaşıyorlar. Galatasaray, Liverpool'u yenebiliyor. Fenerbahçe de oynadığı takımlara karşı başarılı oluyor. Bunlara karşı mücadele etmek için bu tür oyuncuları getirmek gerekiyor. Dünyadaki futbolun gelişmesi ve büyümesiyle Türkiye Ligi'nin bunu takip ettiğini düşünüyorum."

        "İKİNCİ YARI ÇOK ZOR GEÇECEK"

        Genç teknik direktör, sezonun ikinci yarısında daha fazla puan toplamayı hedeflediklerini belirtti.

        REKLAM

        Teknik direktör Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından Kayserispor'un başına geçtiğini hatırlatan Djalovic, "O süreç ve ondan önceki süreçte Kayserispor, iyi oynadığı ve kazanabileceği 2-3 maçı kazanamamıştı. Bazı şanssızlıklar yaşanmıştı. Sonrasında biz geldik. Futbol böyle bir oyun. Geldiğimizde biraz antrenman şekillerinde değişikliğe gittik. Sonrasında puanlar da kazanmaya başladık. İlk yarının son 4 maçını da yenilgisiz bir şekilde tamamladık. Son 9 maçta çok fazla sakatlığımız ve cezalı oyuncumuz oldu. Birçok oyuncunun pozisyonunu değiştirmek durumunda kaldık. Oyuncularım da büyük fedakarlık gösterdi. Ellerinden gelen en iyi performansı sahaya yansıttılar. Bu performanstan dolayı teşekkür ediyorum. İkinci yarı zor geçecek. İkinci yarıda daha fazla puan toplamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        "17 MAÇTA ÇOK FAZLA GOL YEDİK"

        Radomir Djalovic, "Sezonun ilk yarısında hangi maç içinizde ukde olarak kaldı?" sorusuna Konyaspor cevabını verdi.

        Söz konusu karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini anlatan Djalovic, "Konyaspor maçında 90+3. dakikada beraberlik golünü atmamıza rağmen aslında daha iyi olan taraf bizdik. 4-5 tane net pozisyonlarımız vardı. Futbol böyle bir oyun. Bizden önce de Kayserispor birçok maçta iyi olmasına rağmen berabere kaldı ve puanlar kaybetti. Toplamda 9 kez berabere kaldık." şeklinde konuştu.

        Ligde son 4 maçtaki pozitif oyunu devam ettirmeleri gerektiğini vurgulayan Kayseri temsilcisinin teknik direktörü, şu ifadeleri kullandı:

        "17 maçta çok fazla gol yedik. Bu son maçlarda gösterdiğimiz savunma anlayışını aynı şekilde devam ettirmemiz lazım. Savunma tek başına savunma oyuncularının yaptığı bir şey değil. Savunmayı takım halinde, 11 kişi yapmanız gerekiyor. Herkes çok iyi şekilde çalışıyor. Her antrenmanda oyuncularım kendini geliştirmeye gayret ediyor. İkinci yarıda daha iyi oynayarak, puanlar toplayarak puan tablosunda yukarı sıralara çıkmak istiyoruz. Ne olursa olsun sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz."

        REKLAM

        "KAYSERİSPOR'DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Radomir Djalovic, transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, takımındaki oyuncu grubuna da çok güvendiğini vurguladı.

        Ligdeki tüm ekiplerin takviye yaptığını belirten Djalovic, "Biz bu süreçte 3 transfer yaptık. Daha da fazla transfer yapmamız gerekiyor. Bazı pozisyonlarda eksiklerimiz var. Sağ bekte, stoperde ve ön bölgede oyuncuya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Yetkililerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Kolay değil, farkındayız. Başka transfer yapamasak bile ben oyuncu grubuma çok güveniyorum. Bu grupla da başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Kayserispor'dan teklif aldığında çok mutlu olduğunu paylaşan Djalovic, "Türkiye'de futbol oynama şansı yakalamış bir oyuncu olarak Kayserispor'un başına teknik direktör olarak geri dönmek benim için çok önemliydi. Büyük bir şans oldu. Buraya gelmeden önce Hırvatistan Ligi'nde ve kupada şampiyon olmuştuk. Yılı böyle kapamıştık. Şehri, kültürü ve biraz da dili biliyor olmam benim için avantajlardı. Kayserispor'un teknik direktörü olduğum için çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.

        Kayseri mutfağının çok lezzetli olduğunu aktaran Radomir Djalovic, "Kayseri yemeklerini özledim. Hatta biraz kilo aldığımı bile söyleyebilirim. Pastırma ve yöresel yemekleri denedim. Kayseri'nin çok güzel yemekleri var." ifadeleriyle açıklamalarını noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patalma

        Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patalma

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı