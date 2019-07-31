Radyasyon kelimesi nasıl yazılır, anlamı nedir? Başta öğrenciler olmak üzere, pek çok kişi tarafından imla kuralları arasında bu soru merak ediliyor.

RADYASYON TDK İMLA

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, radyasyon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "radyosyon" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "radyasyon"dur.

RADYASYON NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre radyasyon sözcüğünün öz Türkçe karşılığı "ışınım"dır.

RADYASYON NEDİR?

Radyasyon veya ışınım, elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımıdır. Uzayda yayılan herhangi bir elektromanyetik ışını meydana getiren unsurların tamamına da radyasyon denir.