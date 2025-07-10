Radyo Assos yayında

Geçmişin izlerini bugünün ritmine taşıyan Radyo Assos; müzik, hikâye ve kültürü aynı dalgada buluşturuyor.

80’ler ve 90’ların unutulmaz Türkçe pop ve dans şarkılarının yanı sıra 3. Yeniler kuşağına da yer veren Radyo Assos, aynı zamanda seçilmiş yabancı chill-out, pop ve soul parçaları da dinleyiciyle buluşuyor.

Radyo Assos yalnızca müzikle değil, hikâyeleriyle de konuşuyor. Truva’dan Piri Reis’e, Assos’taki felsefe okulundan Babakale bıçakçılarına, zeytinliklerden göç öykülerine kadar Kuzey Ege’nin tüm zenginliği mikrofon başında yeniden canlanıyor.

İnternetten dünyanın her yerinden dinlenebilen Radyo Assos, Kuzey Ege’yi sesiyle anlatıyor.