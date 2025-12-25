Habertürk
        Rafa Silva yoksa Cerny var! - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva yoksa Cerny var!

        Beşiktaş'ta ligin ilk yarısına damga vuran Rafa Silva krizinin ardından yeni gözde Vaclav Cerny oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın merkeze çektiği Çek futbolcu, skor katkısını artırırken Fenerbahçe derbisine de damga vurdu.

        Giriş: 25.12.2025 - 12:47 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:47
        Rafa Silva yoksa Cerny var!
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Vaclav Cerny attığı 2 golle maça damga vurdu.

        Derbilerdeki ilk gol sevincini Kadıköy'de yaşayan tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla attığı gol sayısını 5'e yükseltti.

        Beşiktaş formasıyla ilk golünü Kocaelispor'a atan Cerny, Trabzonspor'la 3-3 sona eren müsabakada iki kez rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

        Cerny ayrıca geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol atmış, İskoç ekibi karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.

        RAFA'NIN ARDINDAN İLAÇ OLDU

        Beşiktaş'ta ligde ilk yarının ortalarında başlayan Rafa Silva krizi, 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinin ardından yeni bir boyut kazanmıştı.

        Takımdan ayrılmak için bonservisinin bedelsiz verilmesini talep eden Rafa Silva, derbinin ardından sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmazken 1.5 yıllık kontratına rağmen Beşiktaş defterini fiilen kapatmıştı.

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın "15 milyon getir, git" dediği Rafa, henüz bu talebi karşılamazken idmanlara prosedür gereği geri döndü.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu süreçte Rafa yerine forvet arkasında görev verdiği Cerny performansını artırırken 14 maçta 5 gol ve 6 asiste ulaştı.

        Rafa Silva'nın yokluğunda ise Cerny, yeni rolünde 2 gol ve 3 asist üretti.

