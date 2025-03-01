Rafael Cemo Çetin'den, Dilan Çiçek Deniz'e: İyi ki doğdun aşkım
Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in doğum gününü paylaştığı fotoğraflarla kutladı
Giriş: 01.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:01
Dilan Çiçek Deniz, yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Birliktelikleri devam eden ikiliden Deniz, önceki gün 30 yaşına bastı. Çetin de sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı karelerle kutladı.
Dilan Çiçek Deniz ile daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını yayınlayan Rafael Cemo Çetin gönderisine "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.
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