Rahim kanseri nedir? 0:00 / 0:00

Rahim Kanseri Nedir?

Rahim kanseri kadınların rahminde ortaya çıkan bir kanser türüdür. Rahimde ortaya çıkan kötü huylu hücrelerin bölünmesiyle ortaya çıkan rahim kanserinin erken teşhisi çok önemlidir.

Rahim Kanseri Neden Olur?

Rahim kanseri neden olur sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Bazı kadınlardaki hormon değişimlerinin rahim kanserine neden olabileceği uzmanlar tarafından belirtilmesine karşın genetik faktörlerin de etkili olduğu düşünülmektedir. Rahim kanserinin oluşmasına yol açabilecek bazı risk unsurları olduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki yaştır yaşlanmayla beraber rahim kanserinde artış olabilmektedir. Fakat gençlerde de rahim kanserinin ortaya çıkması mümkün olduğu için düzenli jinekolojik muayene çok önemlidir. Kadınların erken yaşlarda regl olmaya başlamaları rahim kanserine yol açabilmektedir. Ayrıca östrojen hormon tedavisi gören kadınların da rahim kanseri risk grubunda bulunduğu bilinen bir diğer önemli gerçektir. Geç menopozun da bazı kadınlarda rahim kanserine neden olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Aşırı kilolu kadınlar rahim kanserine karşı risk grubunda sayılmaktadır. Şeker hastası olan kadınların rahim kanserine yakalanma olasılığı artmaktadır. Hiç çocuk doğurmamış kadınlarda rahim kanseri daha fazla görülmektedir. Meme kanseri olan kadınların kullanmak zorunda kaldığı hormonun baskılanması için olan ilaçların bazıları rahim kanserine yol açabilir.

Rahim Kanseri Nasıl Geçer?

Rahim kanseri nasıl geçer diye sorgulayanlar için çeşitli tedavi yöntemleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu tedavi yöntemleri kanserin evresi ve fark edildiği zamana bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak rahim kanserinin erken teşhisi çok önemlidir. Rahim kanserinde en fazla tercih edilen tedavi yöntemi ameliyattır. Bu ameliyatta kanserli bölgeler temizlenmekte ya da dondurulmaktadır. Bazen de cerrahi yöntem çok fazla tercih edilmez kemoterapi ve radyoterapi yapılabilir. Bu tarz durumlarda kanserin küçültülmesi hedeflenmektedir. Bazen de ameliyat öncesinde ya da sonrasında kemoterapi ya da radyoterapi uygulanabilmektedir. Kanserin bölgesine ve yayılımına bağlı olarak hepsi birlikte de tercih edilebilir. Bazı kişiler ameliyat olabilecek kadar sağlıklı olmadığı için böyle durumlarda kemoterapi ve radyoterapi daha fazla tercih edilebilmektedir. Bir diğer tedavi yöntemi de hormon kullanımıdır. Uzmanlar bazı hormonların rahim kanserine iyi geldiğini saptamıştır. Buna bağlı olarak hedef tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Ancak çoğunlukla rahim kanserinde hormon tedavisi uygulanırken kemoterapi ya da radyoterapi de uygulanmaktadır.

Rahim Kanseri Belirtileri

Rahim kanserinin anlaşılması her zaman mümkün değildir. Bu nedenle sizler için rahim kanseri belirtileri arasında öne çıkanları listeledik;

Vajinadan gelen geçmeyen kanamaların rahim kanserinin nedeni olabileceği düşünülmektedir.

Kanamalı olmasa da normalin dışında görülen akıntılar,

Reglin ardından beklenmedik dönemlerde kanamaların görülmesi,

Kadın menopoza girdiği halde kanamaların oluşması,

Regl süresinde anormal şekilde uzamaların yaşanması,

Pelviks bölgesinde geçmeyen kramp şeklinde ağrılar

Cinsel ilişki esnasında hissedilen ağrılar.

Anide zayıflama

Rahim Kanseri Öldürür Mü?

Rahim kanseri kadınlar arasında çok yaygın bir kanser türü olmakla beraber rahim kanseri öldürür mü diye merak edilmektedir. Rahim kanserinin erken teşhisi çok önemlidir ve erken dönemde fark edildiğinde çoğunlukla tedavi edilmektedir. Fakat çok hızlı yayılan bir kanser türü olduğundan ölümcül olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Rahim Kanseri Evreleri

Rahim kanseri evreleri 4 olarak uzmanlar tarafından belirtilmiştir. İlk evrede kanser yüzeysel durumdadır. İkinci evrede kanser rahimden rahim ağzına kadar ilerlemiştir. Üçüncü evrede kanser lenf bezlerine dek ilerlemiştir. Son olan dördüncü evrede ise kanser artık diğer organlara kadar ilerleyip tedavi edilemez bir hale gelmiştir.

Rahim Kanseri Tedavisi

Rahim kanseri tedavisi için ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi uygulanabilmektedir.