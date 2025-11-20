Habertürk
        Rakibimiz Romanya'yı yakından tanıyalım! - Futbol Haberleri

        Rakibimiz Romanya'yı yakından tanıyalım!

        A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya, finale çıkması halinde ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle eşleşti. Teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yürüttüğü Dünya Kupası yolundaki ilk rakibimiz olan Romanya'yı mercek altına aldık. İşte tüm detaylarıyla rakibimiz...

        Giriş: 20.11.2025 - 16:16 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:16
        Rakibimiz Romanya'yı yakından tanıyalım!
        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, finale kalması durumunda ise Slovakya - Kosova maçının galibiyle karşılaşacak. Romanya eşleşmesini iç sahada oynayacak olan ay-yıldızlılar, finale yükselmesi halinde deplasmanda maça çıkacak.

        İLK RAKİBİMİZ ROMANYA'YI TANIYALIM!

        Romanya Milli Futbol Takımı, Avrupa futbolunda orta üst seviyede değerlendirilen, disiplinli ve savunma yönü güçlü bir takım olarak bilinmektedir.

        PLAY-OFF BİLETİNİ NASIL ALDI?

        Romanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Avusturya, Bosna-Hersek, Güney Kıbrıs ve San Marino ile mücadele etti. Eleme grubunu Avusturya ve Bosna-Hersek'in ardından 13 puanla üçüncü sırada tamamladı ve Uluslar Ligi'nden buraya geldi.

        TEKNİK DİREKTÖRLERİ YABANCI DEĞİL

        Romanya'nın teknik direktörlük görevini daha önce ülkemizde de Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımı'nı da çalıştırmış olan Mircea Lucescu yürütüyor. Türkiye, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Romanya ile bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. 1986 Dünya Kupası Elemeleri’nde iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Milliler, 1985’te İstanbul’da 3-1, deplasmanda ise 3-0 kaybetti. Tek beraberlik ise 1983’te oynanan hazırlık maçında geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        SÜPER LİG'DEN 4 İSİM

        Romanya'da forma giyen Denis Draguş (Eyüpspor), Ianis Hagi (Alanyaspor), Deian Sorescu (Gaziantep), Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor) gibi ligimizde forma giyen oyuncular da ter döküyor.

        KADRO DEĞERİ

        Romanya Milli Futbol Takımı'nın Transfermarkt verilerine göre toplam güncel piyasa değeri 85 milyon euro olarak gösteriliyor. Takımdaki en pahalı oyuncu 12 milyon euroluk değeriyle Rayo Vallecano'da forma giyen Andrei RAtiu olarak öne çıkıyor.

        EURO 2024 PERFORMANSI

        Romanya Milli Takımı, EURO 2024’te sergilediği performansla futbol kamuoyundan tam not aldı.

        Edward Iordanescu yönetimindeki “Tricolorii”, Ukrayna, Slovakya ve Belçika’nın yer aldığı grupta lider olarak son 16 turuna yükseldi. Açılış maçında Ukrayna’yı 3–0 yenerek dikkat çeken Romanya, Belçika’ya kaybetti ancak Slovakya ile 1–1 berabere kalarak grubunu zirvede tamamladı. Son 16 turunda Hollanda’ya 3–0 yenilerek elenen ekip, disiplinli savunması ve kolektif oyunuyla alkış topladı.

