İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham, Southampton'a konuk oldu. Londra ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho yine ilginç bir harekete imza atarken mücadelenin son anlarına doğru rakip antrenörün aldığı notlara bakmaya çalıştı. Hakem Mike Dean, Portekizli hocayı sarı kartla cezalandırdı. Southampton, Ings'in 12. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanırken karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mourinho, "Yaptığım hareketin karşılığının sarı kart olması normal çünkü kaba bir davranış sergiledim. Fakat bir aptala karşı kaba davrandım" ifadelerini kullandı.

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