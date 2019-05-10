Ramazan'a özel tatlı tarifleri

Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofralarında tatlı olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Neredeyse her iftar sofrasında bir tatlı menüsü bulunuyor. İftarda yenen yemeklerden sonra canınız tatlı istiyorsa doğru yerdesiniz. İşte Ramazan ayına uygun şerbetli ve sütlü tatlı tarifleri...

MUZLU RULO PASTA MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı süt

2 adet orta boy muz

Kreması için

3 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

Üzeri için

Pudra şekeri

MUZLU RULO PASTA NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Yağlanmış ve pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine hazırladığınız kek karışımını güzelce yayın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

Bu sırada muzlu pastanın kremasını hazırlayın. Tüm malzemeleri bir tencereye döküp kıvam alıncaya kadar pişirin. Daha sonra da soğumaya bırakın.

Fırından aldığınız kekinizi ilk sıcaklığı geçer geçmez pişirme kağıdıyla birlikte ya da bir bezin üzerine aktararak rulo şeklinde sarın ve sarılı şekilde soğumaya bırakın.

Soğuduğunda keki açın ve içerisine muzu yerleştirin. Pudingi de aktararak güzelce yayın ve yeniden sarın. Buzdolabında 2 saat kadar soğumaya bırakın. Ardından da pudra şekeri ile süsleyip servis edin. Muzlu rulo pastanız hazır! Afiyet olsun...

KADAYIF TARİFİ MALZEMELER

500 gr tel kadayıf

150 gr tereyağı

2 su bardağı iri kıyılmış ceviz

Şerbeti için

4 su bardağı şeker

4,5 su bardağı su

Çeyrek limon

KADAYIF NASIL YAPILIR?

Kadayıfları tel tel ayırarak başlayabilirsiniz. İnce ince açın tüm kadayıf tellerini. Tepsinizi yağlayıp kadayıfı serin. Bir kat kadayıf bir kat ceviz atacağız. Ancak önce cevizleri diri kalacak şekilde havanda dövelim ya da rondo da çekelim. Ancak cevizler yerken ağza gelsin diye incecik çekmeyin. Cevizleri çektikten sonra bir kat çeviz bir kat kadayıf konur. Son katı kadayıfla kapladıktan sonra küçük bir tepsi yardımı ile üzerinden bastırmanızı öneririz. Zaten ev yapımı kadayıf pişerken kabarır ve puf bir görüntüsü olur. Bu sıkılaştırma yöntemi denge sağlar. Bastırdıktan sonra üzerine tereyağını kızdırıp olabildiğince eşit olarak dökün. 200 derecede ısıttığımız fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Kadayıf pişerken şerbeti yapabilirsiniz. Şeker, su ve limonu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Kadayıf pişene kadar şerbeti soğuyacaktır. Tatlınızı şerbetleyin dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun...

3 MALZEMELİ UN KURABİYESİ MALZEMELER

1.5 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

3,5 su bardağı un

3 MALZEMELİ UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığında yumuşayan tereyağını geniş bir kaba alın. Yağa pudra şekerini ekleyip krema kıvamı alana kadar karıştırın. Elenmiş unu azar azar katıp kurabiye hamurunu toparlanana kadar yoğurun.

Şekil verdiğiniz kurabiye hamurunu önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri hafif bir renk alana kadar 15-20 dakika pişirin. 3 malzemeli un kurabiyesi hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun.

HURMALI BROWNİE MALZEMELER

Keki için

4 adet muz

300 gram hurma

Yarım su bardağından biraz fazla kakao

1 buçuk su bardağı toz badem

4 yemek kaşığı süt

1 adet yumurta

Üzeri için

4 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sıcak su

Yarım su bardağı çiğ badem

Yarım su bardağı fındık

HURMALI BROWNİE NASIL YAPILIR?

İlk olarak hurmaları çekirdeklerinden ayırıp blender yardımıyla iyice hamur kıvamına getirin. Üzerine muz, kakao, toz badem ve yumurtayı ilave edip karıştırma işine devam edin. En son sütü ilave edin. Tamamen karışana kadar blender'la karıştırın. Kare kek kalıbının tabanına kenarlarından taşacak şekilde yağlı kağıt yerleştirin, hamuru tepsiye yayın.

Derin bir kaseye fındık, badem bal ve sıcak suyu ekleyip iyice karıştırın. Kuruyemişli karışımı kakaolu tabanın üzerine çok hafif bastırarak yayın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Sağlıklı hurmalı brownie'leriniz hazır! Afiyet olsun...

KAHVELİ PARFE MALZEMELER

Bir paket yulaflı bisküvi

1 bardak fındık

1 adet yumurta

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

5 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı granül kahve

SERVİSİ İÇİN

1 adet Türk kahvesi

KAHVELİ PARFE NASIL YAPILIR?

Bisküvileri küçük parçalara ayırın. Fındık içini bir mutfak robotu yardımıyla toz haline getirin. Bu arada yarım su bardağı kadar soğuk sütle granül kahveyi karıştırıp ayrı bir kenarda bekletin. Toz krem şanti ve 1 bardak soğuk sütü derin bir karıştırma kabına alın. Mikser yardımıyla, yüksek devirde sürekli karıştırıp kıvam alana kadar çırpın. Daha sonra da buzdolabında bekletin.

Cam bir kaseye aldığınız yumurta ve toz şekeri kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü karıştırarak çırpın. Ancak bu noktada cam kasenin direkt olarak kaynar suya değmemesine dikkat edin. Şekerli çırpılmış yumurtayı soğuması için ayrı bir cam kaseye aktarın. Ufalanmış bisküvi ve ince çekilmiş fındık içini ekleyin.

Sütle karıştırılmış granül kahve ve buzdolabında bekleyen çırpılmış krem şantiyi katın. Bir spatula yardımıyla tüm malzemeyi yavaşça karıştırın. Porsiyonluk kalıpların iç kısımlarını streç filmle kaplayın. Hazırladığınız karışımı kalıplara boşaltıp üzerlerini streçledikten sonra derin dondurucuda en az 3 saat kadar bekletin. Daha sonra parfeleri kalıplardan çıkararak tabaklara koyun. Üzerini arzuya göre kahve ile süsleyin. Kahveli parfeniz hazır! Afiyet olsun...

MUZLU BADEMLİ PUDİNG

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet muz

600 ml. süt

1 adet yumurta sarısı

Dolu dolu 2 yemek kaşığı nişasta

70 gram badem tozu

1 paket vanilin

MUZLU BADEMLİ PUDİNG NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerenin içerisine süt, yumurta sarısı, toz şeker ve nişastayı ilave edin. Tel çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri iyice çırpın. Ardından ocağın altını orta ateşte açın, malzemeleri bu şekilde karıştırarak pişirmeye başlayın.

Kıvamı koyulaştığında ve üzerinde göz göz baloncuklar oluşmaya başladığında ocaktan alın. Alır almaz içine tereyağını ilave edip güzelce karıştırın.

Muzu bir kabın içerisinde güzelce ezin. Hazırladığınız pudingin içine aktarın. Üzerine vanilya ve badem tozunu ilave edin.

Eğer puding topak topak kaldıysa blender ile güzelce karıştırın. Servis kaselerine pay edip soğumaya bırakın. Üzerini badem ve muzla süsleyin. Muzlu puding yapmak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...

FİNCAN KEK MALZEMELER

2 adet yumurta

5 yemek kaşığı toz şeker

2 çay bardağı süt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

3 çay bardağı un

3 tatlı kaşığı kakao

3 yemek kaşığı parçalanmış bitter çikolata

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

Meyveler

FİNCAN KEK NASIL YAPILIR?

Yumurtaları karıştırma kabına alın. Toz şeker ilave ettiğiniz yumurtaları, bulut gibi puf puf olana kadar mikserde karıştırın. Süt ve ayçiçek yağını ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Elenmiş un, kabartma tozu ve dibe çökmemesi için kakaoyla harmanladığınız damla çikolataları kek harcına ekledikten sonra kısa bir süre daha karıştırın.

Sıcakta çatlamayacağına emin olduğunuz fincanların dibini yağlayın. İnce tabanlı bir tencere içine fincanları yerleştirin. Tencerenin içine fincanların yarısına gelecek kadar ılık su ekleyin. Fincanların içerisine kek karışımını aktarın

Pişme esnasında yukarı çıkacak su buharının keklerin üzerine gelmemesi için keklerin üzerini yağlı kağıt ya da temiz bir mutfak bezle örttükten sonra tencerenin kapağını kapatın. Su kaynayana kadar yüksek ateşte pişirdiğiniz kekleri, kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin. Kapağını açmadan 10 dakika kadar dinlendirdiğiniz kekleri fincanda ya da ters çevirerek servis tabaklarına alın. Fincan kekleriniz hazır Afiyet olsun...

GÜLLAÇ TARİFİ VE MALZEMELER

10 adet güllaç yaprağı

1.5 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı gül suyu

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı file fındık

1 kase nar içi

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yaparaklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimliyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

PİŞMEYEN CHEESECAKE MALZEMELER

Tabanı için

200 gram yulaflı bisküvi

70 gram tereyağı

Kreması için

400 gram labne peyniri

300 gram sıvı krema

150 gram pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

2 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 bardak frambuaz

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Servisi için

2 bardak frambuaz ve böğürtlen

PİŞMEYEN CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Yulaflı bisküvileri ve oda sıcaklığında eriyen tereyağını mutfak robotu yardımıyla hamur haline gelene kadar karıştırın. Cheesecake tabanı olarak kullanacağınız bisküvi karışımını, kelepçeli bir tart kalıbına yayın. Üzerini iyice düzleştirin.

Yumurta sarısı ve pudra şekerini ayrı bir kapta mikser yardımıyla çırpın. Rendelenmiş limon kabukları ve limon suyunu ekledikten sonra karıştırma işlemini devam ettirin. Labne peyniri ve sıvı kremayı da karışıma ilave ederek iyice karıştırın. Kremaya frambuazları ekleyin. Kelepçeli kek kalıbı tabanındaki bisküvi katı üzerine hazırladığınız kremayı eşit oranda yayın. Streç film ile pişmeyen cheesecake'in üzerini sarın. Ardından da dolapta 6 saat kadar bekletin. İyice soğuyan cheesecake'iniz hazır! Afiyet olsun...

HURMA TRUFFLE

1 avuç kavrulmuş badem

30 adet hurma

2 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı

1 tutam tuz

Üzerini kaplamak için 1 paket kakao

HURMA TRUFFLE NASIL YAPILIR?

Bademleri blender'da ince tanelere ayrılıncaya kadar çekin. Çekirdeği çıkarılmış hurmaları ekleyip karıştırmaya devam edin. Diğer tüm malzemeyi de ekleyip iyice karıştırın. Karışımdan birer tatlı kaşığı alarak yuarlayın ve yağlı kağıdın üzerine dizerek buzdolabında 1 saat bekletin. Hurma topçuklarını kakao dolu kaseye batırarak servis tabağına dizin.

ŞEKERPARE MALZEMELER

HAMURU İÇİN

2 adet yumurta

2 çay bardağı zeytinyağı

2 çay bardağı pudra şekeri

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN

4 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 adet limon

ÜZERİ İÇİN

Fındık

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Hamuru için yumurtaları kırıp bir kaba koyun. Üzerine pudra şekeri ekleyip karıştırın. Karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağı,un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Bu sırada şerbeti için su ve şekeri bir tencereye koyup kaynatın. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Kopardığınız hamurları yuvarlayıp ortasını çukurlaştırıp yağlı kağıt koyulan tepsiye yerleştirin. Yerleştirdikten sonra ortasında ki çukur yerlere fındıkları koyun. 180 derece de fırına vererek pişirin. Piştikten sonra kaynatmış olduğunuz şerbete bir kaç damla limon sıkın. Son olarak şerbet ve şekerparelerin ikisi de sıcak olacak şekilde şerbeti üzerine dökün.

SUPANGLE MALZEMELER

5 su bardağı süt

4 tatlı kaşığı un

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

100 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

SUPANGLE NASIL YAPILIR?

Soğuk sütü derin bir tencereye aktarın. Un, kakao ve toz şeker ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırın.

Toz şeker tamamen eridiğinde supangle karışımını kısık ateşte pişirin. Hafif kabarmaya başlayan tatlıya bitter çikolata parçalarını ekleyip tatlının kendi sıcaklığıyla erimesini sağlayın.

Kıvam alan supangleye tereyağı ilave edip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam alması için blender ya da mikser yardımıyla karıştırdığınız supangleyi servis kaselerine paylaştırın. Eğer dilerseniz sütle ıslatılmış kek parçalarına servis kaselerinin tabanına yerleştirin. Oda sıcaklığında ılınan tatlıları soğuması için buzdolabına kaldırın. Damla çikolata parçaları ile süsledikten sonra supangleniz yenmeye hazır! Afiyet olsun.

PORTAKALLI İRMİK TATLISI ŞERBETİ

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım adet limonun suyu

PORTAKALLI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Yumurtaları, yoğurdu, sütü ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Ardından kuru malzemeleri (vanilya, elenmiş un, irmik ve kabartma tozunu) ekleyin. Son olarak rendelenmiş portakal kabuklarını karışıma dökün. Fırın kabını tereyağı ile yağlayın ve tatlı harcını kalıba aldıktan sonra üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Tatlıyı önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatın. Limon suyunu katın ve kaynayan şerbeti 5 dakika sonra ocaktan alın, oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Fırından aldığınız tatlının üzerine ılık şerbeti dökün, şerbetini içine çekmesi için 10 dakika kadar bekledikten sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.

KEŞKÜL MALZEMELER

6 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1.5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

6 yemek kaşığı toz badem

1 paket hindistan cevizi

SERVİS İÇİN

Çiğ badem

Antep fıstığı

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Süt, yumurta sarısı, toz şeker, buğday nişastası ve toz bademi derin bir tencereye aktarın. Malzemeleri ilk başta güzelce karıştırın. Ardından orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişirin. Kaynamakta olan keşküle hindistan cevizini ekleyin. Kıvam alan keşkülü kaselere aktarın. Üzerlerini çiğ badem ve Antep fıstığı ile süsledikten sonra keşkülleri soğumaya bırakın. Afiyet olsun.

HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLARI MALZEMELER

1 su bardağı labne peyniri

2 yemek kaşığı bal

1 adet limon

1 su bardağı hindistan cevizi



HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLARI NASIL YAPILIR?

Peyniri ve balı derin bir kapta güzelce çırpın. Üzerine limon kabuğunu rendeleyin. Ardından hindistan cevizini de ekleyerek güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Süslemek için de topları hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında 30 dakika beklettikten hindistan cevizi toplarınız yenmeye hazır! Afiyet olsun.

KREM KARAMEL MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

8 yumurta sarısı

1 portakal kabuğu rendesi

1 paket vanilya

KREM KARAMELİN KARAMEL SOSU

1 çay bardağı toz şeker

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

Öncelikle küçük bir tavaya karamel için şeker ve su koyun. Tava ocağın büyük gözüne yerleştirilir ve yüksek ateşte şeker suyunu çekip rengi koyulaşana kadar pişirin. Dikkat edilmesi gereken karamelin rengi çok koyulaşmadan ocaktan almaktır, çünkü siz farketmeden karamel yanabilir.

Ocaktan alınan akışkan karamel hiç vakit kaybetmeden kaplara eşit olarak dağıtın. (Soğurutsanız karamel kristalleşir ve akmaz) Derin ve geniş bir kapta oda sıcaklığında yumurta sarılarını iyice çırpın. Süt ve şekeri kaynama noktasına kadar ısıtın. Üzerine çırpılmış yumurta sarıları, portakal kabuğu rendesi, vanilyayı ekleyip çırpın. Karamelleri koyduğunuz kaplara paylaştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın, ocakta su kaynatın. Borcam yada başka bir fırın kabına karamel kaplarını yerleştirin. Sıcak suyu borcama kapların yarısına gelecek şekilde dökün ve fırına verin. Üzerileri kızarana kadar pişirin. Kaplarından çıkartarak ılınmasını bekleyin ve buzdolabına alın. Afiyet olsun.

MUHALLEBİ MALZEMELER

5 su bardağı süt

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1/2 çay kaşığı vanilya özütü

1/2 su bardağı un

MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

bir tencereye 4 su bardağı soğuk süt koyun. Unu ve toz şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Karışımı aralarda karıştırarak kaynamaya bırakın. Buğday nişastasını 1 su bardağı soğuk sütle hızlıca karıştırıp çırpın. Bu nişastalı sütü, azar azar ocakta kaynamakta olan karışımın içine katın. Kıvam alana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirdiğiniz muhallebiyi servis kâselerine paylaştırın. Oda ısısında beklettikten sonra buzdolabında soğutun. Muhallebinizi tarçınla süsleyip sunabilirsiniz.

ÇİKOLATALI ISLAK KURABİYE MALZEMELER

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

ÇİKOLATALI ISLAK KURABİYE NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kabına tereyağı ve sıvı yağı alın, yumurtayı ekleyin, pudra şekeri, kakao ve vanilyayı ilave edin. Parmak uçlarınızla tereyağını ezerek malzemeleri karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu azar azar ekleyip kurabiye hamurunu bütünleşene kadar yoğurmaya başlayın.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıdı yerleştirin. Kurabiye hamuruna şekil vererek, fırın tepsisine dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında, hazırladığınız kurabiyeleri 20-23 dakika kadar pişirin. Üstleri çatlayınca fırından çıkartın.

Bu esnada şerbeti hazırlayın. Yayvan bir kaseye toz şekeri ve suyu aktarın. Şeker tamamen eriyene kadar kaşıkla karıştırın.

Kurabiyelerin ilk sıcağının geçmesi için 3 dakika serin bir yerde bekletin. Her bir kurabiyenin altını ve üstünü şekerli suya batırıp tepsiye dizin. Yaklaşık yarım saat kadar beklettikten sonra çikolatalı ıslak kurabiyeleriniz hazır! Afiyet olsun...

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

100 gr tereyağı

1 paket vanilya

2 adet damla sakızı

ÜZERİ İÇİN

Toz tarçın

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip iyice karıştırarak yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırın. 1 dakika içinde şeker ve sütü peş peşe ekleyin. Damla sakızlarını havanda dövüp elde ettiğiniz toz halindeki damla sakızını karışıma ekleyin. Suda çözdürdüğünüz nişastayı da koyun. Hemen ardından vanilyayı ekleyin. İçeriğindeki nişasta nedeniyle tatlınız yoğunlaşmaya başlayacak, topaklanmaması için süreli karıştırın. Muhallebi kıvam aldıktan sonra sıkı bir süzgeçten geçirin ve 10 dakika soğumaya bırakın. 10 dakika sonra 3 dakika boyunca bir mikser yardımıyla çırpın. Yalancı tavuk göğsümüz hazır. Kaselere alarak üzerine tarçın serpin. Afiyet olsun...

HAŞHAŞLI REVANİ MALZEMELER

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı mavi haşhaş

1 su bardağı un

Yarım su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

SUNUMU İÇİN

2 paket krem şanti

2 çay bardağı süt

Toz antep fıstığı

Soğumuş şerbet

HAŞHAŞLI REVANİ NASIL HAZIRLANIR?

Şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Süt, zeytinyağı, irmik, kabartma tozu, un ve mavi haşhaş ekleyip çırpın. Fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Kekimiz kısa bir süre sonra hazır olacak. Fırından çıkardığınız sıcak revaniye soğuttuğunuz şerbeti dökün. Dilimleyin. Krem şanti ve sütü çırpıp revanilerin üzerine koyup en son toz antep fıstığı ile süsleyin. Afiyet olsun!

KAZANDİBİ MALZEMELER

7 su bardağı süt

3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

4 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

1.5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı pudra şekeri

2 çay kaşığı tarçın

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

Süt, pirinç unu, mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Ocağa aldığınız kazandibi karışımını, kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tereyağı ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayın.

Ocaktan aldığınız tatlıyı ılıklaştırmak ve pürüzsüz hale getirmek için blender kullanın. Yakma işlemi için tepsiyi ocağa alın. Bir kepçe muhallebi, pudra şekeri ve tarçını tepsinin üzerinde karıştırdıktan sonra her tarafına eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde yavaş yavaş yakın.

Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini spatula ile düzleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra çıkardığınız tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın. Uç kısmını ıslattığınız spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın. Afiyet olsun.

KUPTA TİRAMİSU MALZEMELER

1,5 paket kedi dili bisküvi

2 yemek kaşığı granül kahve

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı kakao

KREMASI İÇİN

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım paket krema

2 paket labne peyniri

KUPTA TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Yumurtanın akı ile sarılarını ayırın. Yumurta sarılarına sırasıyla toz şeker, krema, labne peyniri ekleyip iyice çırpın. Diğer taraftan yumurta akına yavaşça toz şeker ekleyip köpük haline gelene kadar çırpın. Yumurta akını yumurta sarılı karışıma ekleyip söndürmeden yavaşça karıştırın. Granül kahveye 2 bardak su ekleyip karıştırın. Kedi dili bisküvileri kahve karışımına batırıp kuplara yerleştirin üzerine kremanızı dökün. En son kakao serpiştirin. Afiyet olsun.