Ramazan Bayramı tarihleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı, İslam âleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı hangi tarihte? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini ile 2023 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...