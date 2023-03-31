Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajlarını paylaşın!

Güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak bilinen bu anlamlı günde binlerce Müslüman, camilere akın edecek ve cemaatle farz ibadetlerini yerine getirecek. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ın ikinci Cuması'nda en güzel Cuma mesajları paylaşılacak. Sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajlarını Whatsapp, SMS, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşmak isteyenler anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, Ramazan ayının bolluk ve bereketinin vurgulandığı en güzel, resimli Cuma mesajları...