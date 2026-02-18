Ramazan ayının müjdecisi mahyalar yanmaya başladı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Mutfaktaki yangını, üfürülen rakamlar söndürmüyor. Beklentileri yönetemeyenler, ekonomiyi yönetemez. Keşke Türkiye'de mesele sadece faiz olsaydı, sadece kur politikası olsaydı. O zaman derdik ki birkaç aya düzelir. Mesele ağacın kökünde, orayı çürüttüler"... Daha Fazla Göster

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Mutfaktaki yangını, üfürülen rakamlar söndürmüyor. Beklentileri yönetemeyenler, ekonomiyi yönetemez. Keşke Türkiye'de mesele sadece faiz olsaydı, sadece kur politikası olsaydı. O zaman derdik ki birkaç aya düzelir. Mesele ağacın kökünde, orayı çürüttüler" dedi. (DHA)