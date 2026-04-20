Ramazan bayramı hazır giyime nefes aldırdı

İndirim kampanyalarına rağmen 2026'nın ilk iki ayında adet satışı daralan markalı perakende, mart ayında ramazan bayramı alışverişinin etkisiyle canlanan alışveriş sayesinde moral buldu. Ramazan bayramı özellikle hazır giyim ve ayakkabı markalarına nefes aldırdı.

Çatısı altındaki 514 marka ile gıda dışı perakende sektörünün en önemli temsilcisi olan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında gerçekleştirdiği mart ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, 2026'nın ilk iki ayında markalı perakendede satış grafiğinin aşağı yönlü seyrettiğini hatırlattı. Mart ayında ise ramazan bayramı alışverişinin etkisiyle özellikle hazır giyim ve ayakkabı satışlarında önemli bir canlanma olduğunu bildiren Öncel, şunları söyledi:

"BMD üyesi markaların yüzde 79'u şubata göre mart ayında adet satışlarını artırdı. Aynı dönemde cirosunu artıran üyelerimizin oranı yüzde 87 oldu. Gerçekçi bir değerlendirme yapabilmek için biz cirodan çok adet satışına bakıyoruz. Mart ayında her beş markadan hemen hemen dördünün adet satışını artırması önemli. Özellikle hazır giyim ve ayakkabı markalarımız açısından mart ayının verimli geçtiğini söyleyebilirim. Hatırlanacağı üzere indirimlere rağmen hazır giyim ve ayakkabı markalarımızın satışları dört aydır daralıyordu. Hatta şubat ayında hazır giyim ve ayakkabıda son üç yılın en düşük işlem adedi gerçekleşmişti. Ramazan bayramı alışverişinin etkisiyle martta ibrenin yeniden yukarı döndüğünü görüyoruz. Geçen ay hazır giyim markalarımızın yüzde 86'sı, ayakkabı markalarımızın ise yüzde 82'si adet satışlarını artırdı. Giyim markalarımızın yüzde 36'sının, ayakkabı markalarımızın ise yüzde 21'inin adet satışlarında yüzde 40 ve üzerinde artış olması sektöre moral verdi. Merkez Bankası verilerinde de anketimize paralel bir sonuç dikkat çekiyor. Merkez Bankası'na göre, martta giyim ve ayakkabı satışlarında kartlı işlem adedinin yüzde 40,6, harcama tutarının ise yüzde 41,3 arttığını görüyoruz. Artışta bayram alışverişinin yanı sıra şubata göre mart ayının üç gün daha uzun olmasının etkisini görmezden gelemeyiz. Yine de her şeye rağmen bayramın hazır giyim ve ayakkabı markalarımıza nefes aldırdığını söyleyebiliriz."

MARKALARIN YÜZDE 17'SİNİN KİRA/CİRO ORANI YÜZDE 20'Yİ GEÇTİ

Sinan Öncel, mart ayı anketinde üye markaların son iki yıldaki kira/ciro oranlarındaki değişimi de ölçümlediklerini bildirdi. Öncel, "2024'te üyelerimizin yüzde 80'nin kira/ciro oranı yüzde 15 ve altındaydı. Bu oran, 2025'te yüzde 58'e geriledi. Aynı dönemde kira/ciro oranı yüzde 10'un altında olan üyelerimiz oranı yüzde 34'ten yüzde 20'ye düştü. Kira/ciro oranı yüzde 20'nin üzerinde olan üyelerimizin oranı ise yüzde 5'ten yüzde 17'ye çıktı. Bu tablo kiraların markalı perakende için nasıl bir yapısal soruna dönüştüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.