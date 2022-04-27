Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı ve resimli Ramazan Bayramı mesajları

İslam aleminin heyecanlı beklediği Ramazan Bayramı için kısa bir süre kaldı. Tüm dünyada Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Ramazan Bayramı, 2 Mayıs Pazartesi günü sevinçle kutlanacak. Sevdiklerine bayram mesajı göndererek bu özel günü kutlamak isteyenler en güzel, anlamlı ve resimli Ramazan Bayramı mesajlarını araştırıyorlar. Hem resimli hem de kısa ve uzun Ramazan Bayramı mesajlarını sizler için derledik. İşte Ramazan Bayram mesajları ve sözleri

  • 01
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022! Ramazan Bayramı'na özel en güzel kısa, resimli bayram mesajlarını ve sözlerini sevdiklerinize göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için resimli ve anlamlı bayram mesajlarını hazırladık. İşte Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri...

    EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

    * Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...

    * Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
  • 02
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    - Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

    - Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.
  • 03
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    - Her şeyin rahatça yenip içilebildiği mübarek 11 aylar başlamıştır. Hayırlı bayramlar…

    - Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.

    - En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.
  • 04
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    - Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın Nurlanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım..

    - Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.
  • 05
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    - Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

    - Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

    - Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
  • 06
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    * Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Ramazan Bayramlarına...

    - Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!
  • 07
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    - Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.

    * Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...
  • 08
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    - Bizi yataran ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

     - Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…

    - Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!
  • 09
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    * Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

    * Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle..
  • 10
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    * Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

    * Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!
  • 11
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    * Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

    * Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.
  • 12
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    * Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

    * Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
  • 13
    Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı

    - Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

    - Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, Ramazan Bayramın mübarek olsun...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.