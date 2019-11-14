Ramazan bayramı ne zaman? 2020

Diyanet işleri başkanlığının açıklamasına göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Vatandaşlar şimdiden merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. İşte detaylar haberimizde...
2020 Ramazan ayı tarihleri
24 Nisan 2020 cuma günü tarihi Ramazanın 1. günü olarak belirlendi.
23 Mayıs 2020 Cumartesi Günü sona ise sona erecek.
Ramazan bayramı tarihleri
|GÜN
|SÜRESİ
|Tarih
|Gün Adı
|Arefe Günü
|1/2 Gün
|23 Mayıs 2020
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|1 Gün
|24 Mayıs 2020
|Pazar
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|1 Gün
|25 Mayıs 2020
|Pazartesi
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|1 Gün
|26 Mayıs 2020
|Salı
YORUMLAR