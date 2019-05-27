11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine doğru yaklaşırken, Türkiye'de milyonlarca vatandaş, Ramazan bayramının ne zaman başlayacağını ve bayram tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının son günü ve bayram arefesi 3 Haziran 2019 tarihine denk geliyor. Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Cuma günü ise sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte Ramazan bayramını birleştirmek isteyenler 6 gün tatil yapmış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi. Böylece Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün oldu.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI YAZISI

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazı gönderildi. Yazıda; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı şu şekildedir:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatilinin ilk günü 1 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak. Bayram tatili 9 Haziran 2019 Pazar günü sona erecek. Tüm resmi kurumlar 10 Haziran 2019 Pazartesi günü mesaiye başlayacak.