RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?





Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün olarak kutlanıyor. Kamu kurumlarında arefe günü yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor.