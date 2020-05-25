Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sokaklar boş kaldı - TUNCELİ

Vatandaşlar kısıtlamaya uyarken polis ekipleri kent merkezinde ve bazı cadde ve sokaklar ile meydanlarda önlemler aldı.Şehrin en işlek caddelerinde devriye gezen polisler, araçları durdurup sürücülerin kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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