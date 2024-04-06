Hazırlanışı:

Bayatlamış ekmekleri rondodan çekerek bir kabın içerisine alın. Sonrasında tavukları rondodan çekin ve kıyma kıvamına getirin. Çekilen tavukları da ekmeklerin yanına alın. Sonrasında soğan ve sarımsağı rondodan çekin. Karışımın içerisine yumurta, maydonoz, baharat ilave edin. En son kabağı rondodan geçirin ve karışıma koyun. (Eğer rondonuzun gücüne güveniyorsanız, tüm malzemeleri aynı anda çekebilirsiniz, fakat önerimiz ayrı ayrı çekerek daha düzgün ufaltmanızdır.)

Hepsini güzelce yoğurun ve son olarak şekil verin. Tavayı ısıtın ve ister zeytinyağı ister sıvı yağı ekleyin. Önlü arkalı kızartın. Yanında yoğurt sos ile servis edebilirsiniz.