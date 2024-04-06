Ramazan'ın 27. gününde ne pişirsem diye düşünenler için: Tavuk köftesi tarifi!
Ramazan ayının yirmi yedinci günü, sevdikleriyle iftar sofralarında buluşmanın heyecanıyla dolu. İnsanların oruçlarını açmalarını sağlayacak lezzetli ve besleyici bir iftar menüsü önerisiyle karşınızdayız. İşte, sizin için hem doyurucu hem de damakları şenlendirecek bir iftar menüsü alternatifi!
Bereketin ve paylaşmanın simgesi Ramazan ayının 27. gününde, sofraları lezzetle donatmak için hazırlıklar hız kazanıyor. Bu özel günde sizin için iftar sofralarınızda yerini alabilecek nefis yemeklerle dolu bir menü hazırladık. İşte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününde yapabileceğiniz iftar menüsüne dair detaylar...
SEBZE ÇORBASI
Malzemeler:
2 adet patates
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
8-9 su bardağı su
Karabiber
Terbiyesi için:
8 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı un (tepeleme)
Yarım limonun suyu
Hazırlanışı:
Tüm sebzeler iri bir şekilde doğranır. Üzerine suyu ekletip sebzeler yumuşayana kadar pişirilir. Karabiber ve tuz eklenip blenderden çekilir. Ayrı bir kâsede terbiye için gereken malzemeleri çırpılır. Terbiyeyi önce bir kepçe su alarak alıştırıp daha sonra karışımın içine atılıp kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirilir. Kaynadıktan sonra 10 dakika pişirilip sosu hazırlanıp üzerine dökülerek servis edilir.
TAVUK KÖFTESİ
Malzemeler:
500 gram tavuk göğsü
2 su bardağı bayat ekmek kırıntısı (çekilmiş)
1 adet soğan
1 adet kabak
1 adet yumurta
5-6 dal maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kekik
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı pul biber
Hazırlanışı:
Bayatlamış ekmekleri rondodan çekerek bir kabın içerisine alın. Sonrasında tavukları rondodan çekin ve kıyma kıvamına getirin. Çekilen tavukları da ekmeklerin yanına alın. Sonrasında soğan ve sarımsağı rondodan çekin. Karışımın içerisine yumurta, maydonoz, baharat ilave edin. En son kabağı rondodan geçirin ve karışıma koyun. (Eğer rondonuzun gücüne güveniyorsanız, tüm malzemeleri aynı anda çekebilirsiniz, fakat önerimiz ayrı ayrı çekerek daha düzgün ufaltmanızdır.)
Hepsini güzelce yoğurun ve son olarak şekil verin. Tavayı ısıtın ve ister zeytinyağı ister sıvı yağı ekleyin. Önlü arkalı kızartın. Yanında yoğurt sos ile servis edebilirsiniz.
PATATES KIZARTMASI
Malzemeler:
Patates ( İstenilen miktarda)
Tuz
Sıvı yağ
Hazırlanışı:
Patatesler soyulmadan önce, çamuru yıkanarak temizlenir. Ardından kabukları soyularak, ister ince ister kalın şekilde doğranır. Patatesleri suyun altında yıkayın kabuklarını soyun istediğiniz şekilde doğrayın. Doğranan patatesleri suyun içinde bekletirseniz, nişastasından arınması sağlanır. Ardından süzgeç yardımıyla süzülüp, kâğıt havluyla kurulanır. Kızgın yağa atılarak 6 ila 7 dakika kızartılır. Kızaran patatesler süzgeç yardımıyla ocaktan alınır ve 10 dakika soğumaya bırakılır. Yağ tekrar kızgınlaştırılır ve soğuyan patatesler yağın içine atılır. İyice kızarınca tekrar yağın içinden süzgeç yardımıyla alınır.
MAKARNA SALATASI
Malzemeler:
1 paket dirsek makarna (istediğiniz başka bir çeşidi de tercih edebilirsiniz)
1 bardak mayonez
3 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı hardal
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
8 adet kornişon veya salatalık turşusu
4 büyük haşlanmış yumurta
3 bağ yeşil soğan
200 gram kaşar veya cheddar peyniri
2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
Hazırlanışı:
Büyük bir tencerede tuzlu suyu yüksek ateşte kaynatın. Kaynayınca makarnayı ekleyin. Makarna tamamen pişene kadar makarnayı 6-8 dakika haşlayın. Makarna haşlandıktan sonra süzün ve soğumaya bırakın.
Makarna bir kenarda soğurken sosunu hazırlayın. Bu aşamada turşularınızı çok küçük küpler şeklinde kesin. Büyük bir kap alın; mayonez, yoğurt, bal, hardal, tuz, karabiber ve turşuları birleştirin.
Birleştirdiğiniz sosun üzerine soğumuş olan makarnanızı ekleyin ve karıştırın. Haşlamış olduğunuz yumurtaları da küp küp çok küçük şekilde doğrayın.
Yeşil soğanınızı minik minik kestikten sonra aynı şekilde dereotu ve maydanozu da doğrayın. Bu aşamada peynirinizi ister rendeleyerek ister küp olarak kesebilirsiniz.Kıyılmış haşlanmış yumurta, yeşil soğan, dereotu, maydanoz ve peynirinizi de kaba ekleyin. Hepsini karıştırın ve servis yapın.
ISLAK KEK
Malzemeler:
4 yumurta
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
2 çorba kaşığı kakao
2 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Hindistan cevizi (süslemek için)
Hazırlanışı:
4 yumurta ve 2 su bardağı toz şeker mikser yardımı ile iyice çırpılır. Daha sonra içine süt sıvı yağ Kakao ve vanilya ilave edilir ve karıştırılır. Bu karışımdan 1 su bardağı kadarı ayrılır. Artakalan karışımın içine un ve kabartma tozu konup karıştırılır. Elde edilen kek hamuru yağlanmış kek kalıbına boşaltılıp önceden 200 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Kek fırından alındıktan sonra üzerine ayrılan bir su bardağı kakaolu karışımı dökülür. Hindistan cevizi ile süslenir ve servis yapılır. Afiyet olsun!