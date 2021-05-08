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Ramazan'ın son cuması yazılan cüzdan duası nedir? Cüzdan duası Arapça -Türkçe yazılışı ve anlamı

Ramazan'ın son cuması ve Kadir Gecesi bu yıl aynı güne denk gelmesiyle yapılacak ibadetler araştırılıyor. Müslüman vatandaşlar 'Ramazan'ın son cuması hangi dua okunur?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan'ın son cuması yazılan cüzdan duası nedir? Cüzdan duası Arapça -Türkçe yazılışı ve anlamı...

Ramazan'ın son cuması yazılan cüzdan duası nedir? Cüzdan duası Arapça -Türkçe yazılışı ve anlamı

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sona ermesine sayılı gün kaldı. Bu sene Ramazan ayının son cuması ise bugün. Bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, bir yandan da Ramazan'ın son cumasında yapılacak ibadetleri araştırıyor. Peki, Ramazanın son cuması yapılan cüzdan duası nedir? İşte cüzdan duası...

RAMAZANIN SON CUMASI YAPILAN CÜZDAN DUASI NEDİR?

Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) resmi bir kaynağı bulunmuyor.

Yine yapmak isteyen vatandaşlarımız; Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılarak kulllanılacak cüzdan içine para konulan yere koymalıdır. Oradan bir daha ki seneye kadar hiç çıkartılmaması gerekmektedir. Senesi dolunca da aynı zamanda değiştirilir, yani yenisi yazılır ve eskisi suya atılır.

A'râf süresi 10 ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe),kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Meali:Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.

RAMAZAN'IN SON CUMASI KILINACAK NAMAZ

Bu namaz, dört rekât olarak kılınır. Her rekâtında,10 ayetel kürsi, 15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas okunur. (Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların, günahlarının affolması için, kefaret namazı kılmaya) diye niyet edilir.

Cuma namazından sonra, ikindi namazına kadar kılınır. İkindinin sünneti gibi kılınır. Ondan tek farkı, her rekâtın kıyamında Fatiha'dan sonra 10 ayetel kürsi,15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas suresi okunur. Diğerleri aynıdır.Tesbihleri: 70 'estağfirllah elazimi ve etub ileyh' 70 tanede 'allahümme salli ala muhammed'

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