Ramazan ne zaman başlıyor? 2024 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı tarihi
İslam alemi 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan için geri sayıma başladı. Üç aylara 12 Ocak'ta Receb ayının başlamasıyla girilecek. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç ibadetini gerçekleştirecek olanlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte 2024 Dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi...
İslam dünyasında Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan için bekleyiş başladı. Üç ayların ilki Receb ayına kısa bir süre kala, Ramazan Bayramı tarihleri araştırması sıklaştı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca hangi gün kalkılacak? İşte 2024 Razaman ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...
2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan Pazar günü son oruçlarını tutacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili