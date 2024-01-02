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        Haberler Gündem İnanç Ramazan ne zaman başlıyor? 2024 İmsakiye ile Ramazan ayı başlangıcı ilk oruç tarihi

        Ramazan ne zaman başlıyor? 2024 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı tarihi

        İslam alemi 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan için geri sayıma başladı. Üç aylara 12 Ocak'ta Receb ayının başlamasıyla girilecek. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç ibadetini gerçekleştirecek olanlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte 2024 Dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:49
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        İslam dünyasında Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan için bekleyiş başladı. Üç ayların ilki Receb ayına kısa bir süre kala, Ramazan Bayramı tarihleri araştırması sıklaştı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca hangi gün kalkılacak? İşte 2024 Razaman ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...

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        2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

        Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

        Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan Pazar günü son oruçlarını tutacak.

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        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

        12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

        6 Şubat Salı: Mirac Kandili

        24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

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        11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nisan Salı: Arefe

        10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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        15 Haziran Cumartesi: Arefe

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

        16 Temmuz Salı: Aşure Günü

        14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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