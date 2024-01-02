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İslam dünyasında Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan için bekleyiş başladı. Üç ayların ilki Receb ayına kısa bir süre kala, Ramazan Bayramı tarihleri araştırması sıklaştı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca hangi gün kalkılacak? İşte 2024 Razaman ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...