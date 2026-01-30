Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? Diyanet 2026 takvimi ile Ramazan tarihi belli oldu
Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan tarihi belli oldu. İslam alemi için büyük önem taşıyan ilk sahur 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yaşanacak. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi yine Ramazan ayı içerisinde kutlanacak. Peki Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında?
Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bereketli sofraların kurulduğu, maneviyatın en üst seviyeye çıktığı Ramazan müslümanlar için ayrı bir önem taşıyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında?
2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan 19 Şubat 2026 tarihinde başlıyor. İlk oruç 19 Şubat'ta tutulacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi, bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.