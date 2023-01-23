ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu.



Buna göre; bu yıl Ramazan 23 Mart'ta başlayacak.