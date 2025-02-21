Ramazan, İslam dünyasında oruç tutma ayı olarak bilinir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu ayda, sabah ezanıyla başlayan oruç, akşam ezanıyla sona erer. Oruç tutmak, sadece yeme içmeden uzak durmak değil, aynı zamanda sabır, nefis terbiyesi ve ruhsal arınma anlamına gelir. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur ne zaman?