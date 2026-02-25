On bir ayın sultanı Ramazan, ülke genelinde coşkuyla yaşanmaya devam ediyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu ayda, 29 gün boyunca oruç tutulacak. 25 Şubat bugün itibarıyla 7. oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, son oruç tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nin dini günler takvimine göre Ramazan ayı tarihi netleşti. Bu kapsamda “2026 Ramazan ayı ne zaman bitecek, son oruç hangi gün tutulacak?” sorularının cevabı haberimizde...