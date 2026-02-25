Ramazan ayı ne zaman bitecek, son oruç hangi gün tutulacak?
Ramazan-ı Şerif ayı, tüm yurtta oruç ibadetiyle idrak edilmeye devam ediyor. Her yıl Hicri ve Miladi takviminin farkı sebebiyle hesaplanan Ramazan ayı, bu yıl 19 Şubat itibarıyla başladı. On bir ayın sultanı Ramazan'da toplam 29 gün oruç tutulacak. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün bitecek? İşte tüm detaylar...
On bir ayın sultanı Ramazan, ülke genelinde coşkuyla yaşanmaya devam ediyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu ayda, 29 gün boyunca oruç tutulacak. 25 Şubat bugün itibarıyla 7. oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, son oruç tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nin dini günler takvimine göre Ramazan ayı tarihi netleşti. Bu kapsamda “2026 Ramazan ayı ne zaman bitecek, son oruç hangi gün tutulacak?” sorularının cevabı haberimizde...
2026 RAMAZAN AYI DEVAM EDİYOR
On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başladı. Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca vatandaş, 25 Şubat bugün itibarıyla 7. orucunu tutuyor.
RAMAZAN AYININ SON ORUCU NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 takvimine göre Ramazan ayı, 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Aynı gün son oruç tutulacak ve Ramazan Bayramı Arifesi olarak idrak edilecek.
RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 yılının Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayıp 19 Mart’ta bitecek. Bu kapsamda Ramazan ayı 29 gün sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Diyanet’in 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Son oruç)
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar