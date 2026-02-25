Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi ile 2026 Ramazan ayı kaç gün sürecek?

        Ramazan ayı ne zaman bitecek, son oruç hangi gün tutulacak?

        Ramazan-ı Şerif ayı, tüm yurtta oruç ibadetiyle idrak edilmeye devam ediyor. Her yıl Hicri ve Miladi takviminin farkı sebebiyle hesaplanan Ramazan ayı, bu yıl 19 Şubat itibarıyla başladı. On bir ayın sultanı Ramazan'da toplam 29 gün oruç tutulacak. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün bitecek? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 16:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        On bir ayın sultanı Ramazan, ülke genelinde coşkuyla yaşanmaya devam ediyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu ayda, 29 gün boyunca oruç tutulacak. 25 Şubat bugün itibarıyla 7. oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, son oruç tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nin dini günler takvimine göre Ramazan ayı tarihi netleşti. Bu kapsamda “2026 Ramazan ayı ne zaman bitecek, son oruç hangi gün tutulacak?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        2026 RAMAZAN AYI DEVAM EDİYOR

        On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başladı. Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca vatandaş, 25 Şubat bugün itibarıyla 7. orucunu tutuyor.

        3

        RAMAZAN AYININ SON ORUCU NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 takvimine göre Ramazan ayı, 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Aynı gün son oruç tutulacak ve Ramazan Bayramı Arifesi olarak idrak edilecek.

        4

        RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2026 yılının Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayıp 19 Mart’ta bitecek. Bu kapsamda Ramazan ayı 29 gün sürecek.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Diyanet’in 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.

        Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Son oruç)

        Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon