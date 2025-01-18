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        Haberler Bilgi Yaşam Ramazan ne zaman? Diyanet 2025 takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor, ilk oruç ne zaman?

        Ramazan ne zaman? Diyanet 2025 takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor, ilk oruç ne zaman?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile Ramazan ne zaman sorusu yanıt buldu. Oruç ibadetini gerçekleştirecek milyonlarca Müslüman ramazanın sonunda da bayramı idrak edecek. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:18
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        Diyanet 2025 Ramazan ayı başlangıcı ile ilgili bilgileri dini günler takvimi içerisinde paylaşmıştı. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi tarihte? İşte Ramazan ayı tarihi

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        2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.

        Buna göre; Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

        26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

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        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

        2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak.

        Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar toplam 3,5 gün bayram tatili yapacak.

        2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;

        - Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

        - Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

        - Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

        - Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

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        2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

        Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

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