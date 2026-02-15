Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak, sahur ve iftar vakitleri belli mi?

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu yıl yine ibadetler gerçekleşecek ve oruçlar tutulacak. 2026 Ramazan ayı tarihi, mart ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimiyle birlikte, Ramazan tarihi belli oldu. Peki, 2026 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?