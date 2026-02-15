Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak, sahur ve iftar vakitleri belli mi?

        Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak, sahur ve iftar vakitleri belli mi?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 Ramazan takvimi duyuruldu. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmak isteyenler Ramazan ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2026 yılında Şubat ayına denk geliyor. Peki 2026 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?

        Giriş: 15.02.2026 - 10:45 Güncelleme: 15.02.2026 - 10:45
        1

        On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu yıl yine ibadetler gerçekleşecek ve oruçlar tutulacak. 2026 Ramazan ayı tarihi, mart ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimiyle birlikte, Ramazan tarihi belli oldu. Peki, 2026 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?

        2

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart'a kadar devam edecek. 2026'da ramazan ayı 29 gün sürecek.

        2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:

        19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

        20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

        21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

        22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü

        2026 İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN?

        Bu yıl ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak. İlk iftar, 19 Şubat Perşembe günü yapılacak.

        3

        2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYIMLANDI

        İftar saatleri, sahur ve imsak vakitleri, teravih namazı saati gibi bilgileri içeren 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayımlandı.

        Aşağıda yer alan linke tıklayarak İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 81 ilin güncel iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı vakti gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

        2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

