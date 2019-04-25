Ramazan ayı öncesi et fiyatlarında olası artışa karşı önlem alındı. Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Kararın amacı, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı et piyasasını düzenlemek olarak belirlendi.
Karar uyarınca, ihtiyaç duyulması halinde ESK’nın et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yapmış olduğu alım satımları neticesinde oluşacak fark, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeler için gerekli olan 150 milyon TL’ye kadar kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.
"Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürebilirilliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla" hazırlanan kararda şöyle denildi:
"Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'nün ana statüsünün beşinci maddesinin ikinci fırkasına binaen; ihtiyaç duyulması halinde, ESK'nın et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yapmış olduğu alım satımları neticesinde oluşacak fark, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenir."
Bu ödemeler için, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilendirildi. Karara göre, ödemeler Ziraat Bankası'na aktarılmasından sonra yapılacak.
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