Ramazan pidesi fiyatları açıklandı! Ramazan pidesi ne kadar oldu?
Ramazan ayının 19 Şubat'ta başlamasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatları da netleşti. Fırıncılar odaları tarafından belirlenen yeni tarifeye göre, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde 250 gram standart pide için uygulanacak satış fiyatı açıklandı. İşte detaylar...
On bir ayın sultanı Ramazan’ın başlamasıyla birlikte gözler bu kez pide fiyatlarına çevrildi. 2026 yılı için belirlenen Ramazan pidesi tarifesi kamuoyuyla paylaşılırken, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerde uygulanacak fiyatlar da belli oldu. Standart gramaj üzerinden hesaplanan yeni fiyat listesi, fırınlarda 19 Şubat itibarıyla geçerli olacak. İşte il il 2026 Ramazan pidesi fiyatları ve detaylar…
RAMAZAN PİDESİ FİYATI NE KADAR OLDU?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "Bu sene 19 Şubat'ta başlayan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak" dedi.
İZMİR, ANKARA, İSTANBUL PİDE FİYATLARI
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde 250 gram pide 25 liradan satışa sunulacak. 350 gram ise 35 TL olacak.