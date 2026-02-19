On bir ayın sultanı Ramazan’ın başlamasıyla birlikte gözler bu kez pide fiyatlarına çevrildi. 2026 yılı için belirlenen Ramazan pidesi tarifesi kamuoyuyla paylaşılırken, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerde uygulanacak fiyatlar da belli oldu. Standart gramaj üzerinden hesaplanan yeni fiyat listesi, fırınlarda 19 Şubat itibarıyla geçerli olacak. İşte il il 2026 Ramazan pidesi fiyatları ve detaylar…