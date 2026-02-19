Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan pidesi fiyatları açıklandı! Ramazan pidesi ne kadar oldu? 2026 Ramazan pidesi ne kadar? Ankara, İstanbul, İzmir il il pide fiyatları

        Ramazan pidesi fiyatları açıklandı! Ramazan pidesi ne kadar oldu?

        Ramazan ayının 19 Şubat'ta başlamasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatları da netleşti. Fırıncılar odaları tarafından belirlenen yeni tarifeye göre, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde 250 gram standart pide için uygulanacak satış fiyatı açıklandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 19.02.2026 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        On bir ayın sultanı Ramazan’ın başlamasıyla birlikte gözler bu kez pide fiyatlarına çevrildi. 2026 yılı için belirlenen Ramazan pidesi tarifesi kamuoyuyla paylaşılırken, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerde uygulanacak fiyatlar da belli oldu. Standart gramaj üzerinden hesaplanan yeni fiyat listesi, fırınlarda 19 Şubat itibarıyla geçerli olacak. İşte il il 2026 Ramazan pidesi fiyatları ve detaylar…

        2

        RAMAZAN PİDESİ FİYATI NE KADAR OLDU?

        Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "Bu sene 19 Şubat'ta başlayan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak" dedi.

        3

        İZMİR, ANKARA, İSTANBUL PİDE FİYATLARI

        İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde 250 gram pide 25 liradan satışa sunulacak. 350 gram ise 35 TL olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme