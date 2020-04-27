Ramazan pidesi tarifi ile lezzetli ve sağlıklı pideleri kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti sıcak bir pide ile iftar sofrasında sevdiklerinizle birlikte orucunuzu açabilirsiniz. Ramazan pidesi yapımı ise birkaç püf noktaya dikkat edildiği takdirde, oldukça kolay ve pratik. Ramazan pidesi tarifi haberimizde...

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri şöyle:

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

RAMAZAN PİDESİ ÜZERİ İÇİN

1 yumurtanın sarısı

Çörekotu

RAMAZAN PİDESİ HAZIRLANIŞI

Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şekeri alın. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeleri bekletin. Ardından diğer malzemeleri ilave edin. Hamuru yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanmasını bekleyin. Hamuru parçalara ayırın. Tezgaha un serpin ve her parçaya elinizle ya da merdaneyle şekil verin. Açtığımız hamuru güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirin.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verin. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırın.

Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletin. Üzerine bolca çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin. Sıcak sıcak tüketin. Ramazan pideleriniz hazır! Afiyet olsun...