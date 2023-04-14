Müslüman dünyasında on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Müslümanların oruç ibadetlerini yerine getirdiği Ramazan ayının kaç gün süreceği, ne zaman biteceği ve bayramın ne zaman başlayacağı gibi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, merak edilen güncel bilgiler...