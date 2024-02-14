Sylvester Stallone, 'Rambo' bayrağını Ryan Gosling'e devretmek istiyor
Sylvester Stallone, sinemanın fenomen karakteri 'Rambo'yu artık Ryan Gosling'e devretmek istediğini açıkladı. Stallone, kendisinin neden artık 'Rambo'yu canlandırmak istemediği sorusuna; "Neyle savaşacağım, kireçlenmeyle mi?" şeklinde cevap verdi
'Rocky' ve 'Rambo' ile küresel bir şöhrete ulaşan Sylvester Stallone açıklamalarda bulundu. Sinemanın fenomen karakteri 'Rambo'yu artık başka bir oyuncunun canlandırması gerektiğini söyledi.
Sylvester Stallone, son olarak 2019'da 'Rambo: Son Kan'da 'Rambo'da canlandırdığı 'Rambo'nun bayrağını 'Barbie'nin Oscar adayı yıldızı Ryan Gosling'e devretmek istediğini dile getirdi.
"BİRBİRİMİZİN ZITTIYIZ. O YAKIŞIKLI"
Ryan Gosling ile bir akşam yemeğinde tanıştığını söyleyen Sylvester Stallone, bu konuyla ilgili olarak; "Nedenini söyleyeyim. Onunla bir yemekte tanıştım ve açıkçası birbirimizin zıttıyız, o yakışıklı, ben değilim, işler böyle yürüyor" dedi. Ryan Gosling'in kendisine; "Rambo'ya hep hayran olmuşumdur. Okula 'Rambo' gibi giyinerek giderdim ve insanlar beni kovalardı ama ben yine de durmazdım" dediğini anlatan Stallone, sözlerine şöyle devam etti; "Rambo' ile çok fazla bağı olduğunu söyleyip durdu. Ben de 'Bu ilginç, eğer bayrağı devredersem ona devredeceğim. Çünkü o karakteri çok seviyor' diye düşündüm. Kimse 'Rambo'yu oynamak için fazla yakışıklı' der mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
"NEYLE SAVAŞACAĞIM? KİREÇLENMEYLE Mİ?"
'Rambo' rolünü yeniden canlandırıp canlandırmayacağı sorusuna Sylvester Stallone şu yanıtı verdi. "Rambo'yu bırakabilirim. Bir tane daha yapmak isteseler bile onun işi neredeyse bitti. Ben neyle savaşacağım? Kireçlenmeyle mi?" diye yanıt verdi.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Avalon