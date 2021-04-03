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Ramo 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 38. bölüm full izle tek parça

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Ramo, 38. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen diziye bu akşam Şerif’in attığı beklenmedik adımların Ramo’yu büyük bir tehlikenin eşiğine getirmesi damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Ramo 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 38. bölüm full izle tek parça

Ramo dizisi 38. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarraf’ın ölümünü kullanarak Serdengeçtilerin en tepedeki kişiye ulaşmayı hedefleyen Şerif’in attığı beklenmedik adımlar Ramo’yu büyük bir tehlikenin eşiğine getirir.

Silahtar’a ulaşabilmek için Bulgaristan’da kurduğu oyunu ters giden Ramo, hiçbir gücünün olmadığı bir ülkede bir yandan Silahtar’a ulaşmaya çalışırken diğer yandan Doğu’yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Onu kurtarmak için yaptıklarının bedeli düşündüğünden daha ağır olacaktır.

En beklemediği anda Doğu’nun annesiyle ilgili bilgiye ulaşan Sibel, bu sırrı koruyabilmek için harekete geçer. Hasan’sa Afet’i kaybetmemek için uğraşmaktadır.

Sarraf’ın ölümünü kullanarak Serdengeçtilerin en tepedeki kişiye ulaşmayı hedefleyen Şerif’in attığı beklenmedik adımlar Ramo’yu büyük bir tehlikenin eşiğine getirir.

RAMO 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

RAMO 38. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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