'Ramo'da herkesi derinden etkileyen veda

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Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümü büyük ses getirdi. Vasili'nin İstanbul'a gelmesi, masadaki tüm tarafları harekete geçirdi. Ramo ve Serdengeçenler'in amacı zehirli malların taşınmasını engellemekti.

Yavuz ise başka tehlikeli planların içindeydi ancak planının sonucunda finalde yaşananlar Ramo ve ailesi için büyük bir felakete sebep oldu. Yavuz'un, Ramo'ya attığı mesajı gören Fidan, buluşma yerine gidince karşısında Yavuz'u görmeyi beklerken, bombalı tuzakla karşılaştı ve patlama gerçekleşti...

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #YANDIM DEDİ!

Ramo, dün akşam yayınlanan 23. bölümüyle ABC1 20+'da 5.90 izlenme oranı (reyting),11.64 izlenme payı (share),AB'de 4.92 izlenme oranı (reyting),10.08 izlenme payı (share),Total’de 6.09 izlenme oranı (reyting),12.21 izlenme payı (share) elde etti. #Yandım etiketi ise Twitter Türkiye'de 7 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. Finalde bombalı tuzağa düşerek hayatını kaybeden Fidan karakteri de sosyal medyada uzun süre konuşuldu. #Fidan, 2 saat 50 dakika boyunca Türkiye gündeminde yer aldı.

RAMO, MAHİR'İ ÖLDÜRMEDİ!

Mahir'i öldürmek için karşısına dikilen Ramo, Mahir komiserin basına verdiği toplantıyı televizyonda görünce ateş etmedi. Onları izleyen Mazhar ve patronu, Ramo'nun bu hareketine anlam veremese de basın toplantısını gördüklerinde sebebini anladılar. Mahir'in basına söylediklerinden sonra öldürülmesiyle bütün oklar Cihangir'i göstereceği için Ramo, böyle bir şey yapmadığını söyledi. Tüm bu olanlar ise Ramo ve Mahir'in planıydı.

"Sarraf, seni öldürmemi istedi..."

RAMO VE SERDENGEÇENLER'DEN BÜYÜK BASKIN!

Vasili'nin İstanbul'a gelişi ise herkesi harekete geçirdi. Ramo, yeni Sarraf ile tanışırken, Serdengeçenler ile bir araya gelerek İstanbul'da gerçekleşecek olan zehirli madde sevkiyatını engellemek için plan yaptı. Masaya oturan Ramo, Vasili'nin deposunun yerini de öğrenince bir sonraki adım harekete geçmekti. Ramo ve Serdengeçenler, depoya baskın gerçekleştirerek Vasili'nin mallarını yaktı.

Depoya baskın gerçekleşiyor;

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!