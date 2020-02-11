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Ramo'nun 5. bölüm tanıtımları yayınlandı: Ramo'da işler karışıyor!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ramo, bu akşam 5. bölümüyle 20.00'de izleyicilerle buluşacak

Ramo dizi
HABERTURK.COM

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 5. bölümünde Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo’nun onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Diğer yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranmaktadır. Ama Boz’un izini bulamazlar.

Ramo zaman geçtikçe Boz için daha da endişelenmektedir. Aile meclisinde Ceyhan’a kimin yardım ettiğini tartışılırken, Boz’un Fatoş’u almaya gittiğini ortaya çıkar.

Ramo, Boz’u öldürüp bir köşeye attıklarını düşünür. Bu yüzden Halef’i bulur. Sibel ise bu karışıklıktan faydalanır ve gizli geçidin yerini bulur. Artık planını hayata geçirme zamanı gelmiştir.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 5. Bölüm Tanıtımları:

 

 

 

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