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Rangers'tan Rıdvan Yılmaz kararı: Galatasaray'a kötü haber! Galatasaray'ın transfer gündemide olan milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın, Rangers'ta kalacağı iddia edildi. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 02.02.2024 - 00:51 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:51 facebook

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Transferde adı Galatasaray ile anılan Rıdvan Yılmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Daily Record'da yer alan habere göre Rangers'ın, 22 yaşındaki Rıdvan Yılmaz için Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ve oyuncuyu kadroda tutmak istediği söylendi.