Sagopa kajmer kimdir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBiyografiRap dünyasının sevilen ismi Sagopa kajmer kimdir?

Rap dünyasının sevilen ismi Sagopa Kajmer kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Rap dünyasında hayranları tarafından yaşlı çocuk olarak adlandırdığı isim Yunus Özyavuz sahne adıyla Sagopa Kajmer sergilemiş olduğu başarısıyla dinleyenlerin kalbinde taht kurmayı başardı. Peki başarısından söz ettiren bu isim kimdir? Kaç yaşında, Albümleri nelerdir? İşte merak ettikleriniz ve daha fazlası...

Sagopa kajmer kimdir?

Rap dünyasına çok genç yaşlarda başlayıp büyük hayran kitlelerine sahip olmuş bir isimdir. Sevilen şarkılarına büyük anlamlar yüklenir. her yıl kendisini yenileyen bu isim hakkında sıkça sorular karşımıza çıkmakta. Peki Sagopa Kajmer kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte rap sanatçısı Sagopa Kajmer hakkında merak edilenler...

Sagopa Kajmer kimdir

Sagopa Kajmer ya da gerçek adıyla Yunus Özyavuz 17 Ağustos 1978, İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Türk rap müzisyeni,müzik yapımcısı ve DJ'dir. Eğitim hayatını; İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Daha sonra Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesinden Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu. 1999'da Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Daha sonra yer altı opersyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı daha sonra Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşunu'u çıkardı. 2004'teBir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankölia müziğ'i kurdu. 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayınladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi  adlı bir solo albüm yayınladı. 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu isimli bir albüm çıkardı. 2010'da Kolera ile 2. düet albümü Bendeki Sen'i piyasaya sürdü. 2011'de Saydam Odalar 'ı piyasaya sürdü. 2013'te Kalp hastası isimli bir albüm çıkardı. 2017'de Ahmak Islatan albümünü çıkardı.

Sagopa Kajmer'in müzikal tarzı nedir?

Sagopa Kajmer, bir rap müzik sanatçısıdır. Rap kariyerine Silahsız Kuvvet olarak başladığı sırada şarkılarında Anadolu ezgileri ve türküleri kullandı. Başta Sagopa Kajmer albümünde olduğu gibi küfürlü şarkılar söyleyen sanatçı daha sonra bundan vazgeçti. Ayrıca bu albümde ünlü olmamak için şarkılarını değişik bir ses tonuyla söyledi. Vokalinin arabesk olduğu düşünülmektedir. 2003'te çıkardığı Romantizma albümünde ise daha çok aşk teması vardır. 

Sagopa Kajmer'in özel hayatı

Babasının adı Mehmet Özyavuz'dur ve Emre adında bir erkek kardeşi vardır. İstanbul Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı mezunudur. 1 Ağustos 2006'da kendisi gibi rap sanatçısı olan Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 20 Kasım 2017'de iki şarkıcı da resmî Instagram hesapları üzerinden 11 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Sagopa Kajmer Mayıs 2018'de Sosyal Medya hesabı üzerinden bir takipçisinden gelen "dini inancın ne?" sorusuna "yok" cevabını verdi. 

Sagopa Kajmer Albümleri

  • Yeraltı Operasyonu (1999)
  • Gerilim 99 (Promo) 1999)
  • Toplama kampı (2000)
  • Sözlerim Silahım (2001)
  • İhtiyar Eyeti (2002)
  • On Kurşun (2001)
  • One Second(2002)
  • Sagopa Kajmer (2002)
  • Bir Pesimistin Gözyaşları (2004)
  • Romantizma (2005)
  • İkimizi Anlatan Bir Şey (2007)
  • Kötü İnsanları Tanıma Senesi (2008)
  • Bendeki Sen (2010)
  • Saydam Odalar (2011)
  • Kalp Hastası (2013)
  • Ahmak Islatan (2017)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berke Üsdiken kimdir, nereli, kaç yaşında?
BİYOGRAFİBerke Üsdiken kimdir, nereli, kaç yaşında?
Güvercin dizisinde yer alan Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam biyografisi
BİYOGRAFİToprak Sağlam kimdir?
Osman Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİOsman Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Almila Ada kimdir, kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİAlmila Ada kimdir, kaç yaşında, nereli?
Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Nereli, boyu kaç, kaç yaşında?
BİYOGRAFİMehmet Ali Nuroğlu kimdir?
Nihat Genç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gazeteci Nihat Genç'in kariyeri
BİYOGRAFİNihat Genç kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri
BİYOGRAFİEkrem İmamoğlu kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ...
Ahmet Davutoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri
BİYOGRAFİAhmet Davutoğlu kimdir? Ahmet Davutoğlu biyografi
Haluk Bilginer kimdir? Şahsiyet dizisinde rol alan Haluk Bilginer kaç yaşında?
BİYOGRAFİHaluk Bilginer kimdir?
Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş kaç yılında doğdu? Kısaca hayatı
BİYOGRAFİAlparslan Türkeş kimdir?
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X