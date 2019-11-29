Rap dünyasına çok genç yaşlarda başlayıp büyük hayran kitlelerine sahip olmuş bir isimdir. Sevilen şarkılarına büyük anlamlar yüklenir. her yıl kendisini yenileyen bu isim hakkında sıkça sorular karşımıza çıkmakta. Peki Sagopa Kajmer kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte rap sanatçısı Sagopa Kajmer hakkında merak edilenler...

Sagopa Kajmer kimdir

Sagopa Kajmer ya da gerçek adıyla Yunus Özyavuz 17 Ağustos 1978, İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Türk rap müzisyeni,müzik yapımcısı ve DJ'dir. Eğitim hayatını; İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Daha sonra Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesinden Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu. 1999'da Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Daha sonra yer altı opersyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı daha sonra Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşunu'u çıkardı. 2004'teBir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankölia müziğ'i kurdu. 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayınladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albüm yayınladı. 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu isimli bir albüm çıkardı. 2010'da Kolera ile 2. düet albümü Bendeki Sen'i piyasaya sürdü. 2011'de Saydam Odalar 'ı piyasaya sürdü. 2013'te Kalp hastası isimli bir albüm çıkardı. 2017'de Ahmak Islatan albümünü çıkardı.

Sagopa Kajmer'in müzikal tarzı nedir?

Sagopa Kajmer, bir rap müzik sanatçısıdır. Rap kariyerine Silahsız Kuvvet olarak başladığı sırada şarkılarında Anadolu ezgileri ve türküleri kullandı. Başta Sagopa Kajmer albümünde olduğu gibi küfürlü şarkılar söyleyen sanatçı daha sonra bundan vazgeçti. Ayrıca bu albümde ünlü olmamak için şarkılarını değişik bir ses tonuyla söyledi. Vokalinin arabesk olduğu düşünülmektedir. 2003'te çıkardığı Romantizma albümünde ise daha çok aşk teması vardır.

Sagopa Kajmer'in özel hayatı

Babasının adı Mehmet Özyavuz'dur ve Emre adında bir erkek kardeşi vardır. İstanbul Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı mezunudur. 1 Ağustos 2006'da kendisi gibi rap sanatçısı olan Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 20 Kasım 2017'de iki şarkıcı da resmî Instagram hesapları üzerinden 11 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Sagopa Kajmer Mayıs 2018'de Sosyal Medya hesabı üzerinden bir takipçisinden gelen "dini inancın ne?" sorusuna "yok" cevabını verdi.

Sagopa Kajmer Albümleri