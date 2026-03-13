Rapor: Dünya nüfusunun üçte biri sıcaklığın günlük aktiviteyi ciddi düzeyde kısıtladığı bölgelerde yaşıyor

Environmental Research Health dergisinde yayımlanan çalışmada, 1950-2024 yıllarına ait sıcaklık ve nem verileri incelendi. Analizler, özellikle yılın belirli aylarında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşırı sıcaklardan dolayı rutin işlerini yerine getirmekte zorlandığını ortaya koydu.

Raporda, Asya, Afrika, Avustralya ve Kuzey Amerika’nın bazı kesimlerinin, söz konusu yaş grubundaki kişiler için "yaşanmaz koşullar" oluşturduğu belirtildi.

Aşırı sıcakların 65 yaş ve üzerindeki bireyler için güvenli açık hava faaliyetlerini yılda ortalama 900 saat ciddi şekilde kısıtladığı aktarılan raporda, bu sürenin 1950’de yaklaşık 600 saat olduğu kaydedildi.

Raporda, küresel ısınmayı tetikleyen petrol, doğal gaz ve kömür gibi başlıca kaynakların azaltılması için acil önlemler alınması gerektiğine de vurgu yapıldı.