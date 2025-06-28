Rapor Referans Numarası Nedir? Rapor Referans Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Rapor Referans Numarası Nedir?

Rapor referans numarası, sağlık raporunun elektronik ortamda kayıt altına alındığını ve sistemde sorgulanabilir olduğunu gösteren özel ve tekil bir numaradır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde bu numara üzerinden işlem yapılır. Özellikle iş göremezlik ödeneği, sağlık kontrolleri ve hak talepleri gibi durumlarda bu numara önem taşır.

Rapor Referans Numarası Nerede Yazar?

e-Devlet Üzerinden Alınan Raporlar

e-Devlet sisteminde “SGK İş Göremezlik Raporları” veya “Sağlık Bakanlığı Rapor Bilgileri” ekranlarında görüntülenen raporlarda referans numarası açıkça belirtilir.

Hastane Tarafından Verilen Raporlarda

Fiziksel ya da dijital sağlık raporu belgelerinde genellikle sağ üst köşede, “Rapor Referans No” ya da “Referans Numarası” başlığı altında yer alır.

İşyeri Hekimi veya Aile Hekimi Raporlarında

Hekimin düzenlediği raporun sonunda ya da belge başlığının altında numara olarak gösterilir.

Mobil Uygulamalar ve Hastane Sistemleri

e-Nabız gibi sağlık sistemlerinde rapor detayları arasında referans numarasına ulaşılabilir.

Rapor Referans Numarası Nasıl Öğrenilir?

e-Devlet Sistemi Üzerinden

T.C. kimlik numarası ve şifre ile turkiye.gov.tr adresine giriş yapılır.

“SGK İş Göremezlik Raporları” veya “Sağlık Bakanlığı Rapor Bilgileri” sayfasına girilerek mevcut raporlar listelenir.