        Haberler Gündem Güncel Raporluyken maç izlemeye gitmek işten atılma sebebi sayılmadı | Son dakika haberleri

        Raporluyken maç izlemeye gitmek işten atılma sebebi sayılmadı

        Geçirdiği hemeroid operasyonu nedeniyle raporlu olan işçi, raporunun bitmesine 4 gün kala İstanbul'a giderek lig maçı izledi. Stadyumda çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan işçi, raporu bittikten sonra işe döndüğünde iş akdi feshedildi. Bunun üzerine dava açan işçiyle ilgili Yargıtay emsal bir karara imza atarak, "Davacının istirahat raporları incelendiğinde yatarak tedavi olması gerektiği yönünde bir değerlendirme bulunmamaktadır" dedi. Böylece, raporluyken maç izlemeye giden işçinin işten haklı fesihle çıkartılmasının yasaya uygun olmadığına ve işe iadesine karar verdi. Yasemin Güneri'nin haberi..

        Giriş: 28.11.2025 - 15:50 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:50
        Raporluyken maç izlemeye gitti, dava açıldı
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan S.H. montaj operatörü olarak çalışırken hemeroid rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti. Ameliyat olan S.H. raporlu olduğu dönemde tuttuğu takımın lig maçını izlemek üzere İstanbul’a gitti. Raporunun bitmesine 4 gün varken maç izlemeye giden S.H. maçta çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı, Paylaşımı gören iş yeri yöneticileri S.H.'yi raporluyken maç izlemeye gittiği için haklı nedenle iş akdinin feshine kararı verdi.

        İşten atıldıktan sonra haksız yere işten atıldığını belirterek işe iade davası açan S.H. dava dilekçesinde; iş akdinin istirahatli olduğu dönemde il dışındaki maça gitmesi gerekçesiyle feshedildiğini, işverenliğe karşı ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık, güven ve sadakatle bağdaşmayan davranış niteliğinde hiçbir davranışı bulunmadığını, herkese açık olmayan hesabından yaptığı paylaşımın fesih açısından yasal delil olarak kabulünün mümkün olmadığını, fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla iş sözleşmesi feshinin geçersizliğinin tespitine ve işe iadesine, çalıştırılmayan süreye ilişkin olarak dört aya kadar çalıştırılmayan süre ücretinin sosyal hakları ile birlikte ödenmesine, davacının işe başlatılmaması halinde işe iade tazminatının feshin şeklinin de dikkate alınarak üst sınır olan sekiz aylık ücret olarak belirlenmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin de davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep etti.

        İşveren de, açılan davaya karşılık davacının iş sözleşmesinin istirahatli olması gereken tarihlerde lig maçını izlemek üzere farklı bir ildeki stadyuma gitmesini ve buna dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmasını gerekçe gösterdi. Ayrıca hizmet akdinden doğan yükümlülüklerine ve işverenin haklı beklentilerine aykırı tutum ve davranışları ile diğer çalışanlar nezdindeki iş yeri çalışma düzenini, uyumunu ve iş barışını bozması nedenleri ile İş Kanunu gereği haklı ve geçerli neden ile sözleşmesinin sonlandırıldığı savunmasını yaptı.

        Mahkeme, S.H.'nin, hemeroid şikayeti sebebiyle ameliyat olduğunu ve istirahat raporlu olduğunu vurgulayarak feshin iptaline ve işe iadesine karar verdi. Kararda şu görüşlere yer verildi: “İstirahat raporları incelendiğinde yatarak tedavi olması gerektiği yönünde bir değerlendirme bulunmadığı, sağlık şikayeti ve tedavi süreci değerlendirildiğinde montaj operatörü olan davacının sağlığına kavuşması için işinden istirahatli olması gerektiği, istirahat sürecini devamlı evde ve yatakta geçirmesi yönünde bir raporun olmadığı, bu sebeple bu süreçte kendisini zorlamayacak aktivitelere katılmasının mümkün olduğu, Süper Lig maçına izleyici olarak gitmesinin işveren açısından haklı fesih sebebi olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmakla, yapılan feshin haklı ve geçerli fesih şartlarını taşımadığı kabulü ile davanın kabulüne davacının işe iadesine karar vermek gerekmiştir.”

        İşveren kararı temyiz edince dosya istinafa gitti. Bölge İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme kararını bozarak, davacının istirahatli olduğu süreçte iyileşme sürecini olumsuz etkileyecek aktivitelerde bulunduğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

        S.H. kararı temyiz edince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne geldi. Yargıtay, yerel mahkeme kararının doğru olduğuna ve S.H.'nin işe iadesine karar verdi. Yargıtay, gerekçeli kararında şu görüşleri dile getirdi: “Dosya kapsamı, tarafların iddia ve savunmaları ve tanık beyanları bir bütün olarak ele alındığında; davacının ameliyat geçirmesi nedeniyle iş göremezlik raporu aldığı ve işveren tarafından davacının raporlu iken 23 Ekim Pazar günü İstanbul’a giderek lig maçına katıldığı gerekçesi ile iş akdinin feshedildiği görülmüş olup, dinlenen davalı tanıkları davacının sosyal medya üzerinden katıldığı futbol maçından görüntü paylaştığını, bunun davacı yerine çalışan işçiler üzerinde rahatsızlık oluşturduğunu beyan etmişlerse de; feshe konu olayın İş Kanunu kapsamında değerlendirilemeyeceği tüm bu nedenlerle davalı işveren tarafından haklı ve geçerli fesih şartlarının oluştuğunun ispatlanamadığı anlaşılmıştır.”

        Bu kararla, raporluyken maç izlemeye gitmek işten atılma nedeni sayılmayacak.

