Ünlü tiyatro dizi ve film oyuncusu Rasim Öztekin geçtiğimiz hafta hayata veda etti. Türk tiyatrosunun kabuklularından biri olan Rasim Öztekin'in vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Esra Kazancıbaşı araştırılıyor. Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir? Esra İşte Esra Kazancıbaşı hakkında merak edilenler...

ESRA KAZANCIBAŞI KİMDİR?

Esra Kazancıbaşı Öztekin, usta tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in ikinci eşidir.

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur. Londra’da City Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde kısa dönem eğitim gördü. Mezuniyetle ilgili araştırma haberini “İngiliz Sağlık Sistemi ve Yaşanan Sorunlar” üzerine yaptı.

Gazetecilik mesleğine başladığı Tercüman Gazetesi’nde dokuz yıl sağlık muhabiri olarak çalıştı ve sağlık köşesini yönetti. Kadınca Dergisi’nin beş yıl genel yayın yönetmenliğini yaptı. Türkiye’ilk defa bir kadın dergisinde spor sayfasını açan isim oldu.

Kadınca Dergisi’nden İntermedya Dergi Grubu’na ekibiyle transfer olup, Woman ile sağlıklı beslenme ve diyet dergisi Light’ın yayın hayatına geçmesini sağladı ve iki yıl genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Aynı ekiple gruba ait Bahçe ve Çiçek Dergisi’ni çıkardı.

Ekonomi gazetesi Global’de kadın ve sağlık konularında köşe yazılarına imza attı. Nokta, Haber Ekstra ve Panorama dergilerinde sağlık ve kadın üzerine söyleşileri, haberleri yayınlandı,

HaberTürk Gazetesi’nde ve grubun Yarın isimli gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Habertürk internet sitesinde (www.haberturk.com) köşe yazarlığı görevinde bulundu. Tercüman Gazetesi’nde sağlık ve kadın konularında köşe yazarı olarak görev yaptı.

ATV’nin haber kanalı A Haber’in açıldığı tarih 2011 yılından bu yana Esra Kazancıbaşı ile Medikal’i hazırlayıp sunuyor, HaberTürk Televizyonu’nda 2002-2010 yılları arasında Medikal isimli sağlık programını hazırlayıp sundu. Mart 2010 ile Mayıs 2010 arasında HaberTürk ekranlarında bir başka sağlık programına daha imza attı: Sağlık Masası

Show TV Haber Merkezi’nde sağlık editörü, Ateş Hattı programında koordinatör olarak çalıştı.

1997 yılında TRT1’de yayınlanan “Kesişme Noktası” isimli kadın programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. BRT Televizyonu’nda yayınlanan İpek Tuzcuoğlu’nun sunduğu kadın programının metin yazarlığını ve danışmanlığını yaptı. Kanal 6’da 1996 yılında yayınlanan “Kadınca” isimli programın danışmanlığını ve metin yazarlığını yürüttü.

Habertürk internet sitesinde (www.haberturk.com) köşe yazarlığı görevinde bulundu. HBB Televizyonu’nda 1995 yılında yayınlanan “İkiden Dörde” isimli kadın programında kadın hakları ve sağlık sorunları konusunda her hafta uzman gazeteci olarak yer aldı, izleyici sorularını yanıtladı.

Gazeteci Esra Kazancıbaşı Öztekin sağlıklı yaşamın adresi sloganıyla sagligimicinhersey.com portalını kurdu. Hastaların, hasta yakınlarının ve sağlıklı kalmak isteyenlerin her türlü bilgiyi bulabilecekleri portal, sağlık alanında deneyimli uzman gazeteciler tarafından hazırlanıyor.